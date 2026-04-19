Sinaloa brilla con tres nominaciones en ‘Lo Mejor de México’

Sinaloa se proyecta como destino líder en el marco de la edición 50 del Tianguis Turístico.

El estado de Sinaloa se posiciona entre los mejores destinos y experiencias turísticas del país al competir en los premios Lo Mejor de México, de la revista México Desconocido.

La entidad está nominada en las categorías de Mejor estado para disfrutar su cocina regional y contemporánea; Mejor destino que es una joya oculta: Choix y Mejores tres experiencias para vivir en México al menos una vez en la vida: Vibrar con la energía del Carnaval de Mazatlán.

El Carnaval de Mazatlán busca el reconocimiento como una de las mejores experiencias de viaje en el país. ı Foto: Gobierno Sinaloa

En su octava edición, los premios se consolidan como el máximo reconocimiento a los más destacados destinos y experiencias turísticas a nivel nacional.

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El certamen se desarrolla mediante una votación abierta al público a través de la plataforma digital de México Desconocido, la cual permanecerá disponible hasta este lunes 20 de abril a las 23:59 horas.

Choix destaca a nivel nacional como una de las joyas ocultas más importantes para el turismo mexicano. ı Foto: Gobierno Sinaloa

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 29 de abril en el Fórum Imperial de Acapulco, en el marco del Tianguis Turístico de México, que este año celebra su edición número 50.

Cada año, miles de viajeros votan para premiar sus destinos y experiencias preferidas, que hacen de México un país extraordinario.

Para participar en las votaciones solo hay que entrar en el siguiente link: https://lomejormexico.com/

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