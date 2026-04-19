Jalisco y Guanajuato firman acuerdo para fortalecer la seguridad vial

Los gobiernos de Jalisco y Guanajuato firmaron un acuerdo para fortalecer la coordinación fiscal, mejorar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares y disminuir la evasión de sanciones, que marca un precedente a nivel nacional y sienta las bases para que otros estados puedan sumarse al esquema de coordinación administrativa y fiscal.

El Convenio de Colaboración Administrativa y Coordinación en Materia Fiscal y de Asistencia Mutua Interestatal, un instrumento que ya se encuentra vigente y en proceso de implementación, y que establece un nuevo modelo de cooperación entre entidades federativas.

A partir de su implementación, los vehículos con placas de Guanajuato que circulen en Jalisco deberán cumplir con sus obligaciones vehiculares y, en caso de cometer infracciones a las leyes de movilidad, serán sujetos a sanciones que podrán ser notificadas y cobradas en su estado de origen.

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De manera recíproca, los vehículos con placas de Jalisco que circulen en Guanajuato estarán sujetos a las mismas disposiciones, para garantizar una aplicación equitativa de la ley y evitar que las personas evadan responsabilidades al trasladarse entre entidades.

El convenio permitirá implementar mecanismos efectivos para el cobro y ejecución de contribuciones, derechos y aprovechamientos en materia vehicular, así como de multas administrativas derivadas de infracciones viales, incluso cuando los vehículos estén registrados en otra entidad federativa.

Durante la firma del acuerdo estuvieron presentes Luis García Sotelo, secretario de Hacienda Pública de Jalisco, y Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas de Guanajuato.

“El convenio que hoy formalizamos entre Jalisco y Guanajuato es el resultado de un trabajo previo, de diálogo técnico entre nuestras administraciones. En el ámbito de la hacienda pública, los acuerdos sólidos se construyen sobre confianza institucional, intercambio de información y voluntad política compartida”, destacó García Sotelo.

El acuerdo también contempla el intercambio de información mediante plataformas digitales, lo que permitirá fortalecer el padrón vehicular, mejorar la identificación de infractores y aumentar la eficiencia en la gestión de los ingresos públicos.

Entre sus principales beneficios destacan el incremento en la recuperación de adeudos y sanciones firmes, una mayor eficacia en la ejecución de multas y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad vial, al garantizar que las infracciones tengan consecuencias reales, sin importar el estado donde esté registrado el vehículo.

El proceso de construcción de este convenio contó con el acompañamiento técnico de Fernando Renoir Baca, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de Stefan Agne, delegado de la Unión Europea en México, y de la Comisión Nacional de Funcionarios Fiscales.

cehr