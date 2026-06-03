Demora Coahuila cobijo a niña que denunció abuso

CIUDADANOS TOMARON el fin de semana pasado puentes internacionales, en protesta por el caso de la pequeña.

LA PROCURADURÍA de los Niños, las Niñas y la Familia de Coahuila incurrió en una demora de tres días para intervenir en el caso de la niña de nueve años que denunció abuso sexual por parte de su padre.

El Dato: EL PADRE de la niña no ha sido detenido. Las autoridades mantienen una búsqueda activa en su contra.

La subprocuradora en la región norte 1, Edith Hernández Pérez, reconoció que fue hasta el sábado 30 de mayo cuando se resguardó a la pequeña y al día siguiente se entregó a su tía materna.

Es decir que, durante los tres días previos, la menor permaneció en contra de su voluntad en el domicilio paterno, donde ocurrieron los hechos de violencia sexual.

El Tip: EL CASO mezcla una denuncia penal con un conflicto de custodia, donde ambos padres son señalados: él por abuso y ella por violencia familiar, los dos en contra de la menor.

Durante el fin de semana, la madre de la niña publicó un video tomado el 27 de mayo, en el cual se observa a la pequeña pedir a gritos y llanto que la ayuden porque no quiere regresar con su padre.

En la grabación se aprecia que, ante una mujer policía, la menor manifiesta que su padre, el abogado Eduardo Alejandro, le hizo tocamientos y en varias ocasiones la observó desnuda, lo que la hizo sentirse incómoda. Sin embargo, en ningún momento se aprecia que la mujer policía o el resto de los elementos reaccionen a los señalamientos de la pequeña, mientras el padre trata de someterla.

Al final, la menor se va contra su voluntad con el abogado, con quien estuvo tres días después de los hechos ocurridos afuera del Teatro de Piedras Negras.

2 años estuvo ausente el padre en la vida de su hija

Sólo hasta que el caso se hizo viral y se realizó una manifestación en la ciudad para denunciar, la fiscalía estatal señaló que se investiga el asunto, aun cuando la madre de la menor, identificada como Vica, hizo publicaciones en torno a que Eduardo Alejandro huyó de Piedras Negras después de que el sábado se hiciera público el video de la denuncia hecha por la menor.

Ante las versiones que circularon en redes sociales sobre el hecho de que el padre de la menor labora en el ayuntamiento de Piedras Negras, el presidente municipal, Carlos Jacobo Rodríguez Gonzalez, aclaró que el abogado no mantiene relación laboral, contractual, de representación, mandato o apoderamiento alguno en la administración municipal.