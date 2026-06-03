Secuestra comando a periodista; Veracruz, 2.0 lugar en desaparición

La periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada ayer luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera violentamente en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital, localizado al sur de Veracruz.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas de este martes, cuando personas embozadas y que llevaban armas de alto calibre llegaron hasta la vivienda de la comunicadora y forzaron con furia el acceso para ingresar por la fuerza, según se aprecia en un video colocado en redes sociales.

Testigos señalaron que los delincuentes sometieron a la periodista y posteriormente la sacaron del inmueble, llevándosela con rumbo desconocido.

El Dato: LA MAYORÍA de casos de desaparición en el área de los medios se dio en el sexenio de Felipe Calderón, con 18 de 33 desde 2003, y le siguió el de Vicente Fox, con cinco.

LA VÍCTIMA había huido del estado luego del homicidio de su cónyuge. ı Foto: Captura de video y Especial

Tras la privación ilegal de la libertad, familiares, amigos y representantes del gremio periodístico iniciaron una intensa búsqueda y difundieron llamados de auxilio para lograr su localización.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que activó una carpeta de investigación derivada de la privación de la libertad y realiza actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables, aunque hasta ayer no había reporte de resultados.

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EL ANTECEDENTE. El 11 de marzo de 2017, el esposo de Roxana Guzmán, Carlos Fernández Escalante, fue asesinado frente a ella, también en el municipio de Nanchital. Tras el homicidio, la reportera salió de la entidad por varios años, pero regresó a Veracruz en 2025 para fundar su sitio informativo, en el cual aborda temas de carácter político y social, pero también asuntos relacionados con la seguridad pública de la entidad.

Nanchital se localiza en la zona sur de Veracruz, dentro de la región petrolera del Istmo de Tehuantepec, y mantiene cercanía con municipios estratégicos como Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y Minatitlán, por lo que los operativos de búsqueda y vigilancia se han extendido a distintos puntos de esta importante área del estado.

TRAS DESTROZAR el acceso, ingresan y apuntan sus armas a quienes estaban ahí. ı Foto: Captura de video y Especial

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz (CEAPP) expresó su “más enérgica condena” ante los hechos en los que privaron de la libertad a la comunicadora.

Indicó que ha entrado en comunicación con la FGE, la cual confirmó la investigación y los mecanismos de actuación conducentes para el caso.

“Solicitamos a los medios de comunicación respetar los protocolos de actuación para no exponer, ni poner en riesgo a la víctima y a su familia”, solicitó.

De igual modo, se mencionó que un grupo capacitado de la CEAPP se encuentra comisionado en la zona para brindar el apoyo a la familia de la comunicadora.

ZOZOBRA. El hecho causó consternación entre la opinión pública de la entidad. También generó zozobra entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, quienes demandan la intervención inmediata de las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar su integridad física.

La organización Artículo 19 planteó que las autoridades deben actuar con la máxima diligencia y coordinación para garantizar la pronta localización con vida de la comunicadora, y demandó a las autoridades del Gobierno de la morenista Rocío Nahle en Veracruz que su labor periodística sea considerada como una línea prioritaria de investigación y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

LOS AGRESORES quiebran los vidrios de la puerta en la vivienda de la comunicadora ı Foto: Captura de video y Especial

También provocó la reacción de actores políticos como el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien exigió a las autoridades locales y federales la aparición con vida de la comunicadora y que se detenga a los responsables.

“Esto ocurre en un país donde el gobierno de Morena se dedica a promover el acoso a los medios críticos e impulsa una ley censura para acallar a la prensa, mientras los cárteles del crimen organizado operan con total impunidad. Cuando el poder se cruza de brazos frente a los criminales y persigue a críticos y periodistas, el mensaje es claro”, dijo.

LAS CIFRAS. En el país, al menos 35 periodistas se encuentran en condición de desaparecidos, según registros de agrupaciones defensoras de la libertad de expresión, de los cuales 32 casos han sido documentados formalmente por Artículo 19 desde el año 2003, a los que se suma el de Roxana Guzmán.

Uno de los estados de mayor vulnerabilidad para los comunicadores es Veracruz. Según la base de datos de Artículo 19, el estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional en desapariciones de periodistas desde 2003, con seis casos que seguían sin resolverse hasta 2025, más el ocurrido ayer.

¿DÓNDE ESTÁN? ı Foto: Especial

En uno de los expedientes más recientes, Miguel Ángel Anaya Castillo, director del medio digital Pánuco Online, fue reportado como desaparecido el 13 de abril de 2025 en el municipio de Pánuco, al norte del estado de Veracruz, y hasta la fecha no ha aparecido.

Otro caso de asedio a los comunicadores ocurrió apenas el 8 de enero pasado, cuando el periodista Carlos Castro Ramírez, director del medio digital Código Norte, fue asesinado mientras se encontraba en el interior de un restaurante ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre.

De acuerdo con los reportes oficiales, el comunicador se encontraba en una cena y en actividades laborales, cuando fue atacado por personas armadas.