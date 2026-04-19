Mueren funcionarios de AEI Chihuahua y de la embajada de EU en accidente

Dos de AEI y dos de la embajada de EU mueren tras accidente en Chihuahua

Un accidente ocurrido este domingo dejó como saldo la muerte de cuatro funcionarios: dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y dos miembros del personal de la embajada de Estados Unidos en México.

Entre las víctimas se encuentra Pedro Román Oseguera Cervantes, coordinador general de la AEI. El hecho fue confirmado por autoridades estatales, quienes también informaron que los fallecidos regresaban de un operativo relacionado con la destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, expresó su pesar por el fallecimiento de los funcionarios y envió condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. En su mensaje, destacó la labor de Oseguera Cervantes en favor de la seguridad y la paz en el estado.

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Quiero expresar mi más sentido pésame a la esposa, hijos, familiares, amistades y compañeros del Maestro Pedro Román Oseguera Cervantes, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, trabajando por la paz y la… pic.twitter.com/2kcqMIhvBL — Maru Campos (@MaruCampos_G) April 19, 2026

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, también lamentó la pérdida de los dos integrantes del personal diplomático, así como de los agentes estatales.

El diplomático reconoció el compromiso de las víctimas ante los desafíos en materia de seguridad, subrayando su dedicación en labores complejas.

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”, expresó en un post en la red social X.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, confirmó el fallecimiento tanto de los elementos de la AEI como de los dos funcionarios estadounidenses, quienes se desempeñaban como oficiales instructores.

De acuerdo con lo informado en conferencia de prensa, el accidente ocurrió mientras el grupo regresaba de un operativo en campo. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las causas del percance.

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LMCT