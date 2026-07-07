Harfuch: Asesinatos en Sinaloa bajaron 44%, tras pico provocado por captura de ‘El Mayo’

La escalada de violencia en Sinaloa que provocó la captura del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, consiguió ser contenida hasta registrarse una reducción del 44 por ciento en los homicidios, escenario ante el cual el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que las acciones contra la delincuencia se han emprendido sin importar al cártel al que pertenezcan los responsables.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, comentó que al inicio del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se identificó una “situación extraordinaria de violencia”, provocada por la disputa entre facciones criminales del mismo grupo.

Esto llevó a que a partir de septiembre de 2024 se incrementaran 232 por ciento los homicidios dolosos, por lo que en diciembre de ese mismo año se instruyó el Plan Sinaloa, para reforzar el despliegue de las fuerzas de seguridad federales, así como la aplicación de operaciones de inteligencia y acciones focalizadas con generadores de violencia.

García Harfuch comentó que en junio de 2025 se observó otro “punto de tensión” por disputas entre grupos delincuenciales tras el abatimiento de Jorge Humberto alias “El Perris” y la célula de “Los Avendaño”, quienes pertenecían al grupo delincuencial de “Los Chapos” y pasan a formar posteriormente parte de “Los Mayos”.

Mañanera de CSP. ı Foto: Captura de pantalla.

Desde entonces, dijo, el promedio diario de asesinatos se contuvo y se ha identificado una reducción del 44 por ciento.

“La Estrategia ha permitido contener una escalada de violencia, reducir capacidades operativas de los grupos criminales y sostener la presencia del Estado en las zonas de mayor incidencia. Sin embargo, las acciones del Gabinete de Seguridad por instrucciones de la Presidenta de México, se han incrementado mes con mes y las detenciones también se han incrementado mes con mes”, sostuvo.

Actualmente, el despliegue es de 16 mil 440 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional.

Otro de los resultados de la estrategia es la detención de dos mil 540 personas vinculadas a delitos de alto impacto en la entidad, lo cual ha afectado de manera importante la estructura de grupos como Los Mayos y Los Chapos.

“Estas acciones reflejan que la Estrategia no se dirige contra una sola facción, sino contra todas las estructuras que generan violencia, que dañan a las familias sinaloenses, trafican droga, privan de la libertad, agreden a la autoridad o mantienen capacidad operativa en la entidad. Además de estas detenciones, el trabajo en Sinaloa se ha enfocado en reducir la capacidad operativa de los grupos criminales”, remarcó.

De octubre del 2024 a junio del 2026 se han asegurado más de 94 toneladas y media de drogas, incluyendo mil 300 kilos y 2 millones de pastillas de fentanilo. También se han asegurado 5 mil 900 armas de fuego y un millón de cartuchos, lo cual representa a 20 por ciento de las armas aseguradas en todo México en lo que va del sexenio.

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FGR