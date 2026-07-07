‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de julio

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 7 y 8 de julio. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.

Frutas y verduras

Tomate Saladet: $12.50 el kilo

Aguacate Hass: $39.50 el kilo

Limón sin semilla: $12.50 el kilo

Cereza natural: $9.50 el kilo

Ciruela: $65.00 el kilo

Durazno rojo: $69.00 el kilo

Jícama: $22.50 el kilo

Kiwi: $89.90 el kilo

Mamey: $29.90 el kilo

Melón amarillo: $34.90 el kilo

Naranja Paramount: $34.50 el kilo

Pera Bosc: $39.90 el kilo

Plátano Chiapas: $24.90 el kilo

Cebolla blanca: $29.90 el kilo

Zanahoria: $14.50 el kilo

Fruta fresca ı Foto: Pixabay

Carne y mariscos

Yoghurt Chobani, Lala o Yoplait: 3x2 (gratis el de igual o menor precio de la misma marca)

Filete de Tilapia: $98.00 el kilo

Costilla de res: $139.00 el kilo

Chuleta natural o ahumada de cerdo: $109.00 el kilo

Queso panela o manchego empacados Zwan: 3x2 (Gratis el de igual o menor precio)

Queso panela empacados Lala y Los Volcanes: 3x2 (Gratis el de igual o menor precio)

Selección de jamones a granel: 20% de descuento

Botanas Act II, Totis y Pringles: 3x2 (Gratis el de igual o menor precio)

Codillo chamorro de cerdo: $64.90 el kilo

Costilla de res: $149.00 el kilo

Cecina de Cerdo enchilada Parrillero: $89.10 el paquete

Pechuga corte americano de pollo: $74.90 el kilo

Medallón de pechuga: $159.00 el kilo

Muslo fresco de pollo: $64.90 el kilo

Molida de res: $147.00 el kilo

Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo

Milanesa pollo: $169.00 el kilo

Molida dina de res: $257.00 el kilo

Ofertas de Chedraui este 7 y 8 de julio ı Foto: Chedraui

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LMCT