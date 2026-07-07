‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de julio

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 7 y 8 de julio. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.
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¡Aprovecha las mejores ofertas!
Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 7 de julio
Frutas y verduras
- Tomate Saladet: $12.50 el kilo
- Aguacate Hass: $39.50 el kilo
- Limón sin semilla: $12.50 el kilo
- Cereza natural: $9.50 el kilo
- Ciruela: $65.00 el kilo
- Durazno rojo: $69.00 el kilo
- Jícama: $22.50 el kilo
- Kiwi: $89.90 el kilo
- Mamey: $29.90 el kilo
- Melón amarillo: $34.90 el kilo
- Naranja Paramount: $34.50 el kilo
- Pera Bosc: $39.90 el kilo
- Plátano Chiapas: $24.90 el kilo
- Cebolla blanca: $29.90 el kilo
- Zanahoria: $14.50 el kilo
Carne y mariscos
- Yoghurt Chobani, Lala o Yoplait: 3x2 (gratis el de igual o menor precio de la misma marca)
- Filete de Tilapia: $98.00 el kilo
- Costilla de res: $139.00 el kilo
- Chuleta natural o ahumada de cerdo: $109.00 el kilo
- Queso panela o manchego empacados Zwan: 3x2 (Gratis el de igual o menor precio)
- Queso panela empacados Lala y Los Volcanes: 3x2 (Gratis el de igual o menor precio)
- Selección de jamones a granel: 20% de descuento
- Botanas Act II, Totis y Pringles: 3x2 (Gratis el de igual o menor precio)
- Codillo chamorro de cerdo: $64.90 el kilo
- Costilla de res: $149.00 el kilo
- Cecina de Cerdo enchilada Parrillero: $89.10 el paquete
- Pechuga corte americano de pollo: $74.90 el kilo
- Medallón de pechuga: $159.00 el kilo
- Muslo fresco de pollo: $64.90 el kilo
- Molida de res: $147.00 el kilo
- Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo
- Milanesa pollo: $169.00 el kilo
- Molida dina de res: $257.00 el kilo
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LMCT
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