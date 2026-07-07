¡Aprovecha las mejores ofertas!

Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 7 de julio

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: Pexels
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Mango paraíso: $25.00 el kilo
  • Manzana Gald: $40.00 el kilo
  • Durazno importado: $60.00 el kilo
  • Sandía roja: $12.90 el kilo
  • Espárrago verde por manojo: $79.00 la pieza
  • Nectarina amarilla: $60.00 el kilo
  • Chile jalapeño: $25.00 el kilo
  • Lechuga francesa e italiana Eva hidropónica: $39.00 la pieza
  • Jitomate Saladet: $16.00 el kilo
  • Melón chino: $26.00 el kilo
  • Pera de Anjou: $49.00 el kilo
  • Pepino: $24.00 el kilo
  • Manzana Granny Smith Marketside en bolsa de 1.3 kg: $38.00 la pieza
  • Limón sin semilla en malla: $42.00 la pieza
  • Ciruela importada: $68.00 el kilo
  • Piña miel: $25.00 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Carnes, pollo, pescados y más

  • Rosca M&M’s: $116.00 la pieza
  • Rosca de mazapán: $116.00 la pieza
  • Rosca de limón con lechera: $116.00 la pieza
  • Aceite vegetal 1-2-3: $37.00 la pieza
  • Leche evaporada Carnation clavel: $21.00 la pieza
  • Arrachera de res Marketside marinada: $180.00 la pieza
  • Alitas de pollo adobadas: $79.00 la pieza
  • Chorizo de cerdo Marketside alemán de 500g: $99.00 la pieza
  • Carne de res Marketside congelada para hamburguesas: $90.00 la pieza
  • Pechuga sin hueso: $192.00 el kilo
  • Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 el kilo
  • Molida de res premium 95/5: $242.00 el kilo
  • Filete de Tilapia: $114.00 el kilo
  • Molida de res 80/20: $136.00 el kilo
  • Molida de res 90/10: $239.00 el kilo
  • Milanesa de bola de res: $250.00 el kilo
  • Carne de res SuKarne deshebrada: $134.00 el paquete
  • Pollo entero fresco sin cortar: $39.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 el kilo
  • Bistec de res: $199.00 el kilo
  • Medallón de atún Dolores Premium alerta amarilla: $229.00 el paquete
  • Filete de tilapia Marketside sin piel 500 gramos congelado: $72.00 el paquete
Carnes frescas
Carnes frescas ı Foto: larazondemexico

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'
¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de julio


Google Reviews