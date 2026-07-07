Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 7 de julio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Mango paraíso: $25.00 el kilo
- Manzana Gald: $40.00 el kilo
- Durazno importado: $60.00 el kilo
- Sandía roja: $12.90 el kilo
- Espárrago verde por manojo: $79.00 la pieza
- Nectarina amarilla: $60.00 el kilo
- Chile jalapeño: $25.00 el kilo
- Lechuga francesa e italiana Eva hidropónica: $39.00 la pieza
- Jitomate Saladet: $16.00 el kilo
- Melón chino: $26.00 el kilo
- Pera de Anjou: $49.00 el kilo
- Pepino: $24.00 el kilo
- Manzana Granny Smith Marketside en bolsa de 1.3 kg: $38.00 la pieza
- Limón sin semilla en malla: $42.00 la pieza
- Ciruela importada: $68.00 el kilo
- Piña miel: $25.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Rosca M&M’s: $116.00 la pieza
- Rosca de mazapán: $116.00 la pieza
- Rosca de limón con lechera: $116.00 la pieza
- Aceite vegetal 1-2-3: $37.00 la pieza
- Leche evaporada Carnation clavel: $21.00 la pieza
- Arrachera de res Marketside marinada: $180.00 la pieza
- Alitas de pollo adobadas: $79.00 la pieza
- Chorizo de cerdo Marketside alemán de 500g: $99.00 la pieza
- Carne de res Marketside congelada para hamburguesas: $90.00 la pieza
- Pechuga sin hueso: $192.00 el kilo
- Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 el kilo
- Molida de res premium 95/5: $242.00 el kilo
- Filete de Tilapia: $114.00 el kilo
- Molida de res 80/20: $136.00 el kilo
- Molida de res 90/10: $239.00 el kilo
- Milanesa de bola de res: $250.00 el kilo
- Carne de res SuKarne deshebrada: $134.00 el paquete
- Pollo entero fresco sin cortar: $39.00 el kilo
- Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 el kilo
- Bistec de res: $199.00 el kilo
- Medallón de atún Dolores Premium alerta amarilla: $229.00 el paquete
- Filete de tilapia Marketside sin piel 500 gramos congelado: $72.00 el paquete
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LMCT
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