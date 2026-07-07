Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 7 de julio

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de junio, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Mango paraíso: $25.00 el kilo

Manzana Gald: $40.00 el kilo

Durazno importado: $60.00 el kilo

Sandía roja: $12.90 el kilo

Espárrago verde por manojo: $79.00 la pieza

Nectarina amarilla: $60.00 el kilo

Chile jalapeño: $25.00 el kilo

Lechuga francesa e italiana Eva hidropónica: $39.00 la pieza

Jitomate Saladet: $16.00 el kilo

Melón chino: $26.00 el kilo

Pera de Anjou: $49.00 el kilo

Pepino: $24.00 el kilo

Manzana Granny Smith Marketside en bolsa de 1.3 kg: $38.00 la pieza

Limón sin semilla en malla: $42.00 la pieza

Ciruela importada: $68.00 el kilo

Piña miel: $25.00 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Carnes, pollo, pescados y más

Rosca M&M’s: $116.00 la pieza

Rosca de mazapán: $116.00 la pieza

Rosca de limón con lechera: $116.00 la pieza

Aceite vegetal 1-2-3: $37.00 la pieza

Leche evaporada Carnation clavel: $21.00 la pieza

Arrachera de res Marketside marinada: $180.00 la pieza

Alitas de pollo adobadas: $79.00 la pieza

Chorizo de cerdo Marketside alemán de 500g: $99.00 la pieza

Carne de res Marketside congelada para hamburguesas: $90.00 la pieza

Pechuga sin hueso: $192.00 el kilo

Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 el kilo

Molida de res premium 95/5: $242.00 el kilo

Filete de Tilapia: $114.00 el kilo

Molida de res 80/20: $136.00 el kilo

Molida de res 90/10: $239.00 el kilo

Milanesa de bola de res: $250.00 el kilo

Carne de res SuKarne deshebrada: $134.00 el paquete

Pollo entero fresco sin cortar: $39.00 el kilo

Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 el kilo

Bistec de res: $199.00 el kilo

Medallón de atún Dolores Premium alerta amarilla: $229.00 el paquete

Filete de tilapia Marketside sin piel 500 gramos congelado: $72.00 el paquete

Carnes frescas ı Foto: larazondemexico

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