CSP acusa fake news de la derecha internacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las presuntas amenazas del crimen organizado contra la Selección de Ecuador, previo al partido en el que perdió contra México, fueron falsas y las atribuyó a una narrativa que la derecha organizada ha impulsado a nivel internacional.

Al ser consultada sobre el avance de la ideología conservadora en los gobiernos de América Latina (AL), la mandataria se refirió sorprendida de cómo se impulsó la noticia de que la selección ecuatoriana fue amagada por cárteles mexicanos, después de que el tricolor venció en la cancha durante su partido antepasado.

El Dato: la federación Ecuatoriana de Futbol desmintió categóricamente las afirmaciones sobre haber sido amenazados por el CDS y presentó un reclamo formal ante la FIFA.

“Lo que me llama la atención es quiénes estuvieron impulsando esa falsa noticia. Primero, haciendo menos el triunfo de la Selección. Y luego difundiendo noticias falsas, absolutamente falsas. Y esa es una característica de este periodo que estamos viviendo. Con el auge de las redes sociales que pueden difundir cualquier noticia falsa”, acentuó.

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En este marco también reviró a las declaraciones del exsecretario de Economía y uno de los encargados al inicio del TMEC, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien aseguró que Estados Unidos se negó a firmar una ampliación del tratado comercial a causa de los supuestos vínculos del Gobierno mexicano con la delincuencia organizada.

Insistió en que esa decisión fue tomada por el gobierno de Donald Trump a causa de su plan proteccionista, como parte del cual es que se impusieron aranceles a otros países del mundo.

“Ayer leía —o el día de hoy, no sé— de Ildefonso Guajardo que decía que no se pudo acordar 16 años más del Tratado por el ‘narcogobierno’. ¡Háganme ustedes el favor! O sea, es ridículo. ¿Y Canadá qué? O las tarifas que le pusieron a Europa, o las tarifas que tiene China, o las tarifas que tiene el mundo entero; las tarifas, pues, los aranceles. Como si no hubiera una visión hoy del gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo, que eso es lo que estamos viviendo”, enfatizó.

Así, la mandataria remarcó su percepción acerca de que hay un vínculo de los grupos de derecha a nivel internacional para “afectar a los gobiernos del pueblo”.

En el mismo sentido aseveró que: “El asunto es cómo nosotros logramos garantizar el derecho a la información y, al mismo tiempo, denunciar permanentemente estas noticias falsas y este odio a México, porque al final es eso. Yo dije, la primera vez que ganó la Selección, que: al que no quiere a México le va a ir mal. Entonces, el que anda difundiendo noticias, imagínense, que ‘fue amenazada la Selección de Ecuador’, que es totalmente falso, pues quiere que le vaya mal a México, ¿no?, es obvio. Y no, a México le va a ir muy bien, muy bien”.

A pesar de las diferencias con quienes critican su Gobierno, comentó que en México hay libertad para opinar de manera distinta, a pesar de ello, afirmó, se debe denunciar la información falsa que circula: “Afortunadamente, hay democracia en nuestro país y cada quien puede opinar de una manera distinta. Lo que hay que estar denunciando permanentemente son las noticias falsas o estas interpretaciones mentirosas de asuntos públicos”.

Garantiza que el Mundial Social continuará vigente

| Por Yulia Bonilla |

Luego de que reafirmó su mensaje de ánimo y reconocimiento a la Selección Mexicana por la manera en que se defendió en la cancha ante Inglaterra, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que no se eliminará el programa de Mundial Social, que fue lanzado con motivo de la justa deportiva de la que el país fue sede por tercera ocasión en su historia.

En su conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo dijo que insistirá a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) que continúe con la formación de escuelas deportivas por su cuenta, mientras que su administración continuará con el impulso de la iniciativa mundialista.

74 es el número oficial de “mundialitos” y torneos deportivos

“El Mundial Social es algo que ya permanece para todos los años, todas las competencias de futbol que se hicieron van a seguir el próximo año. No solamente fue de una sola ocasión, la cantidad de canchas que hicimos en todo el país van a servir para que las y los niños, jóvenes, puedan seguir jugando. Y la Federación también, como lo mencionaron aquí, que sigamos trabajando en las escuelas deportivas a lo largo y ancho del país, para seguir formando jóvenes en el deporte”, afirmó.

A su entrada al salón Tesorería en Palacio Nacional, para encabezar su conferencia matutina, la mandataria federal entró con un grito de: “¡Ánimo!” y comentó que la alineación tricolor tuvo un buen desempeño sobre la cancha y, a pesar de que faltó un gol, el juego provocó alegría en la población.

“Jugó muy bien… bueno, aparte de felicitar a la Selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol, pero muy bien, nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos”, señaló al considerar que todos los mexicanos deben sentir orgullo por lo que la Selección Mexicana dio en la cancha, debido a que su participación destaca como la mejor que ha tenido el país en su paso por esta justa deportiva internacional.

“Yo ya tengo mis añitos, no es que sea experta en futbol, pero, la verdad, creo que ha sido la mejor participación de cualquier Selección en los Mundiales. Y, además, cada vez más demandantes los Mundiales, porque la demanda de la condición física y la técnica cada vez es mayor”, declaró.