Garantiza que el Mundial Social continuará vigente

LUEGO de que reafirmó su mensaje de ánimo y reconocimiento a la Selección Mexicana por la manera en que se defendió en la cancha ante Inglaterra, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que no se eliminará el programa de Mundial Social, que fue lanzado con motivo de la justa deportiva de la que el país fue sede por tercera ocasión en su historia.

En su conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo dijo que insistirá a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) que continúe con la formación de escuelas deportivas por su cuenta, mientras que su administración continuará con el impulso de la iniciativa mundialista.

74 es el número oficial de “mundialitos” y torneos deportivos

“El Mundial Social es algo que ya permanece para todos los años, todas las competencias de futbol que se hicieron van a seguir el próximo año. No solamente fue de una sola ocasión, la cantidad de canchas que hicimos en todo el país van a servir para que las y los niños, jóvenes, puedan seguir jugando. Y la Federación también, como lo mencionaron aquí, que sigamos trabajando en las escuelas deportivas a lo largo y ancho del país, para seguir formando jóvenes en el deporte”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Ven deterioro de los Guzmán Mayos ganan terreno en Culiacán y reordenan mapa criminal de Sinaloa

A su entrada al salón Tesorería en Palacio Nacional, para encabezar su conferencia matutina, la mandataria federal entró con un grito de: “¡Ánimo!” y comentó que la alineación tricolor tuvo un buen desempeño sobre la cancha y, a pesar de que faltó un gol, el juego provocó alegría en la población.

“Jugó muy bien… bueno, aparte de felicitar a la Selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol, pero muy bien, nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos”, señaló al considerar que todos los mexicanos deben sentir orgullo por lo que la Selección Mexicana dio en la cancha, debido a que su participación destaca como la mejor que ha tenido el país en su paso por esta justa deportiva internacional.

“Yo ya tengo mis añitos, no es que sea experta en futbol, pero, la verdad, creo que ha sido la mejor participación de cualquier Selección en los Mundiales. Y, además, cada vez más demandantes los Mundiales, porque la demanda de la condición física y la técnica cada vez es mayor”, declaró.