16 millones de adultos mayores, con Programas del Bienestar: Sheinbaum

Este lunes inició el pago de diversos programas sociales federales como la Pensión para Adultos Mayores, a la cual se destinó un presupuesto de 378.8 millones de pesos para beneficiar a más de 16 millones de personas de la tercera edad.

Durante la conferencia mañanera, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, expuso que, entre el 6 y el 29 de julio, se hará la entrega del apoyo económico de manera calendarizada, mediante la inicial del apellido paterno de cada persona, información que puede ser consultada en la página oficial de la dependencia federal.

6 mil 400 pesos bimestrales es la pensión asignada

“Ya todos los que nos están escuchando saben que se inicia con la letra del primer apellido. Y ahí están todos… pueden utilizar el recurso en el momento que esté el depósito en sus tarjetas”, detalló la funcionaria, quien precisó que no sólo será el pago de las Pensiones a Adultos Mayores, sino también a las personas con discapacidad, a madres trabajadoras y beneficiarios del programa Sembrando Vida.

TE RECOMENDAMOS: Ven deterioro de los Guzmán Mayos ganan terreno en Culiacán y reordenan mapa criminal de Sinaloa

En el balance semestral, la funcionaria federal comentó que actualmente se tiene un padrón de 13 millones 788 mil 274 personas mayores de 65 años inscritos en el programa, así como dos millones 783 mil 248 en el de mujeres de 60 a 64 años, lo que da un universo de 16 millones 571 mil 522 beneficiarios. Para atenderlos, la inversión hecha de enero a julio es de 378 mil 817 pesos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que, hasta ahora, se ha recibido el registro de un millón 200 mil personas adultas mayores para la Credencial Universal de Salud, proyecto con el que se busca unificar, en un solo expediente clínico, la información médica de cada ciudadano para que pueda ser consultado en cualquiera de los tres sistemas de salud: IMSS, IMSS Bienestar y el ISSSTE.

Leticia Ramírez recordó que lo contemplado es que el Servicio Universal de Salud empiece a funcionar el próximo año, pero será una vez implementado cuando se evalúe cómo marcha el plan para garantizar que las personas puedan atenderse en cualquier instancia de seguridad social sin importar el estado de su derechohabiencia.

CSP y Nubank revisan inversión de 4,200 mdd

Por Redacción

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió ayer en Palacio Nacional al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, con quien anunció formalmente el plan de inversión que la institución financiera digital adelantó que preveía realizar en México durante los próximos años, por un monto estimado de cuatro mil 200 millones de dólares.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal informó sobre el encuentro con el empresario colombiano y su equipo de trabajo, reunión en la que le presentaron los planes de expansión de la compañía en el país.

El Dato: Fundado en San Pablo, Brasil, en 2013, Nubank es una empresa sin sucursales físicas, siendo sus productos principales la tarjeta de crédito y la cuenta de ahorro.

“En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de cuatro mil 200 millones de dólares para el periodo 2026-2030 en nuestro país”, escribió la mandataria federal en su red social.

El monto referido por la Presidenta corresponde al plan de inversión de largo plazo que Nubank en México dio a conocer en febrero de este año, cuando anunció que esperaba alcanzar una inversión total de 4.2 mil millones de dólares hacia 2030, en el marco de su próxima entrada en operaciones como banco en México.

163 mmdd generó de ingreso anual Nubank en 2025

En ese momento la empresa señaló que el plan considera recursos destinados al fortalecimiento de su operación, el desarrollo tecnológico y el crecimiento de su oferta de productos y servicios financieros, además del capital que ya mantiene en el país.

Además, Armando Herrera, director general de Nu México, afirmó que el compromiso de la firma con el mercado mexicano era de largo plazo y explicó que la inversión contemplaba alrededor de dos mil 500 millones de dólares en gastos estratégicos de capital y operación durante los siguientes cuatro años.

131 millones de clientes tiene en Brasil, México y Colombia

La reunión en Palacio Nacional ocurre mientras la institución avanza en los preparativos para iniciar operaciones como banco, luego de haber obtenido en abril de 2025 la autorización para constituirse como institución de banca múltiple. La empresa se encuentra en la fase final del proceso regulatorio previo al arranque formal de actividades.

Con la licencia bancaria, Nu podrá ampliar su portafolio de productos, incorporar servicios como la portabilidad de nómina, elevar los límites de captación y ofrecer la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) sobre los depósitos cubiertos por la legislación vigente.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el fundador de Nubank, David Vélez. ı Foto: Especial

Actualmente, Nu México suma alrededor de 15 millones de clientes, con lo que se ubica entre las tres instituciones financieras con mayor base de usuarios en el país. La compañía ha señalado que cerca del 78 por ciento de sus clientes vive fuera de las principales zonas metropolitanas y que aproximadamente la mitad obtuvo su primera tarjeta de crédito a través de la plataforma.

La empresa también ha destacado que su crecimiento en México ha superado el ritmo registrado por su operación en Brasil durante una etapa equivalente de desarrollo, impulsado por un modelo de atención completamente digital y una estrategia enfocada en ampliar la inclusión financiera.





































Te puede interesar:

- Se soñó

- Cárteles se amplían a Europa en asociación con mafias locales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.