Inicia el pago de Pensiones Bienestar para el bimestre julio-agosto, anuncia Gobierno de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo detalló el calendario de pagos de los Programas del Bienestar durante su conferencia matutina.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que a partir de hoy, lunes 6 de julio y hasta el 29 de julio, se realizará el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de las Pensiones y Programas para el Bienestar para los cuales este 2026 se tiene destinada una inversión social de un billón de pesos.

“Hoy inicia el depósito. Hoy empieza con la letra A, hasta el 29 de julio con las letras W, X, Y y Z”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, informó que la inversión social de enero a julio supera los 378 mil millones de pesos. ı Foto: Presidencia

Asimismo, recordó que a partir de 2027 iniciará el Servicio Universal de Salud que al momento tiene un millón 200 mil personas adultas mayores registradas a través de la credencialización.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a un total de 16 millones 571 mil 522 personas, lo que representa una inversión social, solo de enero a julio de 2026, de 378 mil 817 millones de pesos (mdp).

Recordó que los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores, reciben 6 mil 400 pesos; de la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos; de la Pensión para personas con discapacidad, 3 mi 300 pesos; del programa de Madres Trabajadoras, mil 650 pesos y de Sembrando Vida, 6 mil 450 pesos.

El pago del bimestre julio-agosto se realizará de acuerdo con la primera letra del apellido y bajo el siguiente calendario:

A - Lunes 6 de julio.

B - Martes 7 de julio.

C - Miércoles 8 y jueves 9 de julio.

D, E, F - Viernes 10 de julio.

G - Lunes 13 y martes 14 de julio.

H, I, J, K - Miércoles 15 de julio.

L - Jueves 16 de julio.

M - Viernes 17 y Lunes 20 de julio.

N, Ñ, O - Martes 21 de julio.

P, Q - Miércoles 22 de julio.

R - Jueves 23 y viernes 24 de julio.

S - Lunes 27 de julio.

T, U, V - Martes 28 de julio.

W, X, Y, Z - Miércoles 29 de julio.

El Gobierno de México destinará una inversión histórica de un billón de pesos para la política social durante 2026. ı Foto: Presidencia

En el caso de las y los sembradores del programa Sembrando Vida, el pago mensual correspondiente a junio se realizará el jueves 9 de julio.

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