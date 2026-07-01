Calendario Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿Cuándo depositan en julio 2026?

Los Programas para el Bienestar están destinados a las personas que requieren un apoyo económico, y los pagos de estos se realizan de manera bimestral, por lo que el próximo pago corresponde al bimestre julio-agosto.

El depósito se realiza de manera escalonada, por lo que las y los beneficiarios deben esperar a la fecha que corresponde a la inicial de su primer apellido para poder disponer del apoyo económico.

Quienes son beneficiarios y beneficiarias de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras recibirán el depósito en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

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🏦 Ubica fácilmente la sucursal del #BancoDelBienestar más cercana.



📍 Consulta la dirección en nuestro mapa interactivo y planea tu próxima visita.



Accede aquí: https://t.co/zEaKydAlCk pic.twitter.com/c9tVNdAFeG — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) June 22, 2026

Calendario Pensión Bienestar julio 2026

Aún no se ha dado a conocer el calendario oficial del pago de las Pensiones Bienestar; sin embargo, el calendario tentativo de pagos para el bimestre julio-agosto es el siguiente:

A : Lunes 6 de julio

B : Martes 7 de julio

C : Mércoles 8 y jueves 9 de julio

D, E, F : Viernes 10 de julio

G : Lunes 13 y martes 14 de julio

H, I, J, K : Miércoles 15 de julio

L : Jueves 16 de julio

M : Viernes 17 y lunes 20 de julio

N, Ñ, O : Martes 21 de julio

P, Q : Miércoles 22 de julio

R : Jueves 23 y viernes 24 de julio

S : Lunes 27 de julio

T, U, V : Martes 28 de julio

W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio

La mayoría de los #ProgramasParaElBienestar ya están en la Constitución como derechos del pueblo. 📜



Esto garantiza que las pensiones, becas y apoyos se entregan al pueblo de México como una obligación del Estado. 🇲🇽



📌 Más información: https://t.co/SonhQft0aV pic.twitter.com/hE4XTlMWyo — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) June 29, 2026

El calendario es tentativo, por lo que se debe esperar a que se publique el calendario oficial para conocer las fechas específicas en las que se realizarán los depósitos de los Programas para el Bienestar.

El apoyo económico que será dispersado durante el 2026 para cada uno de los Programas del Bienestar es el siguiente:

Pensión para Personas Adultas Mayores, para personas de 65 años de edad o más: 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años de edad: 3 mil 100 pesos bimestrales

Pensión para Personas con Discapacidad para las personas que cumplan con los criterios de cobertura: 3 mil 300 pesos bimestrales

Programa de Madres Trabajadoras para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios: Mil 650 pesos bimestrales

💳 Mantente alerta al usar tu tarjeta del @bbienestarmx, ya que es el medio para recibir tus recursos de los Programas para el Bienestar.



Si necesitas ayuda, el personal del banco siempre está listo para ayudarte. 🤝🏻 pic.twitter.com/II3AfEegiB — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) June 13, 2026

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