Van por más de 42.8 millones de beneficiarios de apoyos sociales

En 2026 se beneficiará a 42 millones 860 mil 296 personas con Programas para el Bienestar, a través de una inversión social de más de un billón de pesos, que se entregan de manera directa y como parte de la máxima de la Cuarta Transformación: “por el bien de todos, primero los pobres”, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“(En) los Programas de Bienestar, 42 millones de personas beneficiadas de manera directa. Ya sabemos que la ultraderecha está en contra de eso, esta visión de que ‘el pobre es pobre porque no trabaja’. México es de los pocos países que cuando cumples 65 años hay una pensión que por lo menos te ayuda a tu alimentación, que garantiza una alimentación saludable para todos los adultos mayores. Eso no lo hay en muchos lugares del mundo.

El Tip: Del 15 al 21 de junio se entregarán tarjetas de Adultos Mayores y Mujeres a quienes se registraron en abril.

“A las personas con discapacidad, el programa de becas, que garantiza que niñas y niños y jóvenes se queden en la escuela, que no se vayan por problemas económicos. En eso no está de acuerdo la derecha, la ultraderecha, ¿por qué?, porque piensan que el dinero debe ser para los de arriba, no para los de abajo”, destacó.

El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, puntualizó que de la inversión de más de un billón de pesos destinada para este año, al 31 de mayo, se han ejercido 490 mil 253 millones de pesos (mdp), lo que es resultado de un manejo responsable de los recursos.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, destacó que actualmente hay 18 millones 826 mil 240 beneficiarios de las Pensiones y Programas para el Bienestar, con una inversión social de 663 mil 719 mdp: de Adultos Mayores, 13 millones 619 mil 433 derechohabientes con una inversión de 526 mil 508 mdp; de Mujeres Bienestar, dos millones 735 mil 776 y 56 mil 969 mdp; de Personas con Discapacidad, un millón 838 mil 582, con 36 mil 266 mdp; de Madres Trabajadoras, 217 mil 563, con tres mil 212 mdp; y de Sembrando Vida, 416 mil 860, con 40 mil 664 mdp.