PAN acusa represión contra madres buscadoras y fallas en seguridad durante festejos por Mundial

Madres buscadoras protestaron a un costado del Ángel de la Independencia para denunciar las desapariciones

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron al Gobierno de la Ciudad de México de incurrir en actos de represión contra madres buscadoras y de haber fallado en los protocolos de seguridad y Protección Civil durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, hechos en los que murieron cuatro personas en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, exigió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que vigile la actuación de las autoridades capitalinas y, en su caso, emita recomendaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos y a la libertad de manifestación.

La legisladora condenó lo que calificó como una falta de planeación por parte del Gobierno encabezado por Clara Brugada, así como la actuación de elementos de la policía capitalina durante una protesta de madres buscadoras realizada en el contexto del partido disputado en el Estadio Ciudad de México.

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“Esto es el colmo del cinismo y de la cobardía; mientras a ciertos grupos políticos les permiten colapsar el país con total impunidad, la policía de la Ciudad de México reprimió y acosó a madres buscadoras al arrebatarles sus mantas”, declaró.

Madres buscadoras en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Huerta también expresó sus condolencias por el fallecimiento de cuatro personas durante las celebraciones del triunfo de México y sostuvo que tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el Gobierno federal no han estado a la altura de la organización de un evento de la magnitud del Mundial de Futbol.

“Si bien sabemos que la ciudad, el país y mucho menos las autoridades estaban listas para el Mundial, el Gobierno de la capital junto con la Federación no han podido estar a la altura de una justa deportiva de esta magnitud, donde la represión ha salido a flote en varias ocasiones”, afirmó.

Asimismo, acusó que las autoridades buscan ocultar la crisis de desapariciones forzadas al limitar la visibilidad de las protestas. “Pareciera que al Gobierno y a su titular, Clara Brugada, le da vergüenza que salgamos a manifestarnos, le da vergüenza que el mundo vea que la crisis de desapariciones es el día a día”, expresó.

La consejera nacional del PAN, Wendy González Urrutia, acusó que el gobierno prioriza el cuidado de su imagen pública por encima de la atención a las víctimas.

“En lugar de darles la justicia y la seguridad que les deben, es una vergüenza histórica. Desde la oposición lo decimos fuerte y claro: con las víctimas no; a las madres buscadoras se les apoya, no se les reprime”, sostuvo.

Miles de aficionados celebraron en CDMX el triunfo de la México ante Ecuador, el 30 de junio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT