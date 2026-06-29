Jesús Zambrano llama al PAN a dejar el ‘celo partidista’ y construir un bloque opositor frente a Morena

El exdirigente nacional del desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que insistirá en la construcción de un frente amplio de oposición y llamó al PAN a dejar de lado el “celo partidista” para fortalecer un bloque que haga frente a Morena.

En declaraciones a medios durante su participación en la Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), señaló que continuará buscando acuerdos con distintas fuerzas políticas, aunque reconoció que ve complicado un acercamiento con Movimiento Ciudadano (MC).

“Yo voy a continuar en la ruta de insistir con nuestros amigos de otros partidos, particularmente del PAN. No sé hasta dónde los de MC, parece que eso no va a ser posible, pero con los del PAN que dejen a un lado el celo partidista, que me parece que hoy a lo único que contribuye es a la división de las fuerzas opositoras que se identifican con la democracia”, expresó.

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#JesúsZambrano, ex presidente nacional del #PRD, insistió en la necesidad de la unión de los partidos de #oposición. pic.twitter.com/3fFvX3e8jo — Central Municipal (@Central_CM) June 30, 2026

‘Alito’ Moreno llama a un gran bloque opositor

Por otra parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a conformar un gran bloque opositor rumbo a las elecciones de 2027, al advertir que la fragmentación del voto únicamente beneficiaría a Morena.

“Alito” Moreno sostuvo que es momento de dejar de lado los intereses partidistas y privilegiar una alianza amplia para competir por la mayoría en la Cámara de Diputados y en los procesos electorales que se celebrarán ese año.

“Hoy necesitamos un bloque opositor. Hay que pensar en México antes de pensar en cualquier interés. El PRI está puesto para la coalición”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que la creación de partidos políticos solo contribuye a dividir el voto de la oposición y puso como ejemplo estados donde, dijo, sería más conveniente construir candidaturas comunes.

“No creen que es más importante hacer un gran bloque opositor. Hoy necesitamos un bloque opositor”, insistió.

Añadió que, si no se concreta una coalición, el PRI competirá por separado, aunque dejó claro que responsabilizará a las fuerzas políticas que rechacen una alianza.

“Que el pueblo de México sepa qué partidos políticos no quisieron hacer una coalición; el PRI está puesto para la coalición”, expresó.

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cehr