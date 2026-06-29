Somos México ofrece dar candidaturas a activistas

El nuevo partido Somos México anunció que abrirá una quinta parte de sus candidaturas a diputados a madres buscadoras, personas defensoras de derechos humanos y representantes de causas sociales, tras obtener el registro nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta de Guadalupe Acosta fue expuesta en un mitin en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. El dirigente afirmó que los espacios no quedarán bajo control de la cúpula partidista y sostuvo que ningún integrante del Comité Nacional del nuevo partido usará su cargo para competir por un puesto político.

2 meses le dio el INE a Somos para quitar México de su nombre

“Somos México va a reservar el 20 por ciento de sus candidaturas de mayoría y de representación proporcional para que lleguen madres buscadoras a la Cámara de Diputados”, sostuvo Acosta Naranjo. En la intervención incluyó a defensores de derechos humanos, campesinos, transportistas, pescadores, ecologistas, jóvenes y representantes de otras agendas públicas.

Además ofreció que una tercera parte de sus postulaciones recaerá en personas menores de 35 años y aseguró que, cuando existan dos o más aspirantes, la selección se definirá en urnas instaladas en plazas públicas para que la ciudadanía elija.

GUADALUPE Acosta, presidente de Somos México, dio ayer su primer mensaje ı Foto: Cuartoscuro

El líder partidista intentó marcar distancia frente a la permanencia de cuadros tradicionales dentro de la nueva fuerza política: “Tengo 61 años y busco mi relevo”, afirmó ante simpatizantes.

El anuncio llega días después de que el Consejo General del INE aprobó el registro de Somos México y del Partido PAZ rumbo a la elección federal del 2027. Con esa resolución, el sistema partidista pasará de seis a ocho fuerzas nacionales, aunque el nuevo ente aún enfrenta una disputa por su nombre, colores y emblema.

Como parte de esa controversia, Somos México acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, el 25 de julio, discutirá sobre su plataforma programática.