Tras obtener registro

Somos México ofrece dar candidaturas a activistas

Somos México reservará 20% de sus candidaturas a madres buscadoras y activistas, además de impulsar jóvenes

GUADALUPE Acosta, presidente de Somos México, dio ayer su primer mensaje
GUADALUPE Acosta, presidente de Somos México, dio ayer su primer mensaje Foto: Cuartoscuro
Por:
Elizabeth Hernández

El nuevo partido Somos México anunció que abrirá una quinta parte de sus candidaturas a diputados a madres buscadoras, personas defensoras de derechos humanos y representantes de causas sociales, tras obtener el registro nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta de Guadalupe Acosta fue expuesta en un mitin en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. El dirigente afirmó que los espacios no quedarán bajo control de la cúpula partidista y sostuvo que ningún integrante del Comité Nacional del nuevo partido usará su cargo para competir por un puesto político.

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“Somos México va a reservar el 20 por ciento de sus candidaturas de mayoría y de representación proporcional para que lleguen madres buscadoras a la Cámara de Diputados”, sostuvo Acosta Naranjo. En la intervención incluyó a defensores de derechos humanos, campesinos, transportistas, pescadores, ecologistas, jóvenes y representantes de otras agendas públicas.

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Además ofreció que una tercera parte de sus postulaciones recaerá en personas menores de 35 años y aseguró que, cuando existan dos o más aspirantes, la selección se definirá en urnas instaladas en plazas públicas para que la ciudadanía elija.

GUADALUPE Acosta, presidente de Somos México, dio ayer su primer mensaje
GUADALUPE Acosta, presidente de Somos México, dio ayer su primer mensaje ı Foto: Cuartoscuro

El líder partidista intentó marcar distancia frente a la permanencia de cuadros tradicionales dentro de la nueva fuerza política: “Tengo 61 años y busco mi relevo”, afirmó ante simpatizantes.

El anuncio llega días después de que el Consejo General del INE aprobó el registro de Somos México y del Partido PAZ rumbo a la elección federal del 2027. Con esa resolución, el sistema partidista pasará de seis a ocho fuerzas nacionales, aunque el nuevo ente aún enfrenta una disputa por su nombre, colores y emblema.

Como parte de esa controversia, Somos México acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, el 25 de julio, discutirá sobre su plataforma programática.

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