Cofepris alerta por venta de bebidas alcohólicas adulteradas previo al partido México vs Ecuador.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre los peligros a la salud pública asociados al consumo y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas, falsificadas, contaminadas y alteradas, de cara al partido México vs Ecuador.

El organismo afirmó que busca disminuir los riesgos derivados de productos que incumplen la regulación sanitaria, como aquellas que poseen alcohol etílico en una proporción de entre el 2% y el 55% en volumen.

Asimismo, Cofepris indicó que estos productos tienen la obligación de cumplir con las especificaciones de etiquetado y sanidad vigentes en la NOM-142-SSA/SCFI-2014.

¿Cuáles son las alteraciones en las bebidas alcohólicas?

La autoridad sanitaria detalló que el peligro latente surge de diversos mecanismos empleados por los falsificadores para maximizar sus ganancias financieras.

En el ámbito de la falsificación, la Cofepris detectó la recolección y reutilización de botellas, tapas y etiquetas originales que ya se encuentran vacías, con el fin de rellenarlas utilizando alcohol de baja calidad.

En lo que respecta a la adulteración, alteración y contaminación, se identificó la sustitución letal del etanol por metanol o alcohol de uso industrial.

También se recurre al rebajado o dilución del producto original mediante la adición de agua u otros líquidos de menor valor comercial para incrementar los volúmenes de venta.

Aunado a ello, se realiza la mezcla de agua con alcoholes de caña o de uso no alimentario, a los que se añaden aromas, colorantes y saborizantes artificiales para emular las características propias de bebidas como el tequila, el ron o el whisky.

De igual forma, se sustituye el alcohol etílico de buena calidad por alcoholes crudos que pueden albergar sustancias altamente tóxicas, previo al partido México vs Ecuador.

La Cofepris detectó la recolección y reutilización de botellas, tapas y etiquetas originales que ya se encuentran vacías, con el fin de rellenarlas utilizando alcohol de baja calidad. ı Foto: Fernanda Rangel|La Razón

Recomendaciones contra la adulteración de bebidas

Para contrarrestar esta problemática, el organismo regulador exhortó a la ciudadanía a realizar una inspección física detallada antes de adquirir cualquier bebida alcohólica.

El envase debe contar con una etiqueta con buena calidad de impresión, sin faltas de ortografía ni estar mal pegada. Debe portar el marbete y el código QR expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el cuello de la botella o en la etiqueta.

Adicionalmente, se debe verificar que las tapas no tengan movilidad al girar ni fugas de contenido, que los precintos y sellos se encuentren sin alteraciones, roturas o exceso de pegamento, y que la botella no presente golpes o ralladuras.

#AvisoDeRiesgo La #Cofepris alerta sobre productos que no siguen las #NormasSanitarias. Si compras bebidas alcohólicas, reduce el riesgo inspeccionando la botella: la #Etiqueta debe ser de calidad, incluir #Marbete SAT con QR, y tener #Sellos y tapas sin alteraciones ni fugas.… pic.twitter.com/7AplitHA9a — COFEPRIS (@COFEPRIS) June 30, 2026

Síntomas que producen los productos adulterados

Cofepris advirtió que el consumo de estos productos adulterados, alterados, contaminados o falsificados genera graves secuelas médicas.

Al no garantizarse la seguridad ni la calidad, los síntomas inmediatos tras el consumo incluyen:

Dolores de cabeza de tipo punzante

Vómitos

Dolor abdominal

Mareos

Vértigo

Sueño excesivo

Asimismo, las personas afectadas pueden experimentar:

Molestia excesiva provocada por la luz

Incoordinación motora

Dificultad para respirar

Percepción de colores alrededor de los objetos

Convulsiones

El aviso de riesgo de la Cofepris advirtió que la ingesta de estas bebidas puede implicar la pérdida irreversible de la visión y, en ocasiones, provocar la muerte.

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JVR