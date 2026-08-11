Laura Itzel Castillo sufre fractura de tobillo; continuará al frente del Senado desde el hospital

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, en imagen de archivo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó este martes que sufrió una fractura de tobillo, por lo que permanecerá hospitalizada.

A través de sus redes sociales, la legisladora dio a conocer su estado de salud y aseguró que, pese a la lesión, continuará atendiendo los asuntos relacionados con su responsabilidad al frente de la Cámara alta.

“Les informo que sufrí una fractura de tobillo y estaré hospitalizada”, informó Castillo.

La presidenta del Senado agregó: “En coordinación con mi equipo de trabajo continuaré atendiendo la agenda”.

Castillo Juárez permanecerá al frente de la Mesa Directiva hasta el próximo 31 de agosto, cuando concluirá su periodo como presidenta del Senado.

Posteriormente, asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, dependencia que encabezará por designación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Buen día, les informo que sufrí una fractura de tobillo y estaré hospitalizada.

En coordinación con mi equipo de trabajo continuaré atendiendo la agenda. — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 11, 2026

Te puede interesar

- Ahora en Colombia: temblor de 7.4° deja más de 130 muertos

- Esperemos que no haya ninguna otra intención: Claudia

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR