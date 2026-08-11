Defensa blindará a empacadores y productores de Michoacán con bases de operación

Ante la persistencia de las extorsiones y amenazas contra productores y empacadores aguacateros y limoneros en Michoacán, que incluso alcanzaron a inspectores de las cargas para Estados Unidos, la Secretaría de la Defensa Nacional ha desplegado un blindaje con el que ya suman nueve mil 500 elementos desplegados en las zonas de producción principalmente afectada por la delincuencia.

El general secretario Ricardo Trevilla Trejo comentó que personal del Ejército y Fuerza Aérea ya se encuentra operando con una coordinación desde el Centro Regional de Fusión de Inteligencia instalado en el municipio de Uruapan, donde se concentra la información. Recordó que en el estado ya había ocho mil uniformados, pero con este plan se sumarán mil 500.

Precisó que la seguridad se brindará a 17 empacadoras en Tingüindin, Tocumbo y Peribán, donde cada una contará con una base de operaciones; adicionalmente se establecerán 29 bases de operaciones en las comunidades dedicadas a la producción de aguacate para proteger a la población.

Para este segundo despliegue se contempla la distribución de 870 efectivos en Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán, donde habrá personal de la Guardia Nacional, binomios, radiopatrullas para brindar seguridad en vías de comunicación, labor para la que específicamente se contemplan 228 elementos con 48 vehículos de la Guardia Nacional que blindarán las rutas de Jiquilpan a Tocumbo; de Tingüindín a Jacona; de Peribán a Tancítaro y Peribán a Uruapan.

Asimismo, se brindará acompañamiento al personal del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasica) en cinco puestos de inspección en Zamora, Cotija, Pátzcuaro, Buenavista y Aguililla.

Como parte del balance de la Estrategia Nacional de Seguridad, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, destacó la prioridad que desde la Federación se marcó al Plan Michoacán, el cual se implementó en noviembre del año pasado tras el asesinado del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Como resultado, ya suman 950 criminales detenidos, entre los cuales resaltó la aprehensión de 12 personas este lunes, durante 11 cateos realizados de manera simultánea en Uruapan y Ziracuaretiro.

Los ocho hombres y cuatro mujeres capturados se dedicaban al cobro y recolección de cuotas contra empresarios aguacateros, ganadero y cárnico, así como a misceláneas.

Aclaró que estos criminales no son parte del cártel de Los Caballeros Templarios. Explicó que hay delincuentes que toman los nombres de los grupos de los que formaron parte, cuando tenían mayor fuerza que ahora.

Afirmó que las extorsiones a productores y las amenazas a inspectores son cometidas por más de una célula criminal y las fuerzas de seguridad del Estado han concretado las capturas sin importar a qué grupo pertenezcan.

“Son distintos grupos que amenazan o que cobran extorsión a varios productores de limón o amenazan a inspectores, no es una sola célula delictiva”, dijo.

Respecto a la circunstancia que llevó a que Estados Unidos suspendiera la labor de inspectores de aguacate en Michoacán y se suspendiera la exportación, comentó que durante la reunión que se sostuvo con la Embajada de la Unión Americana no se habló de amenazas contra el personal, sino que sólo se recibió “una alerta”.

“No fue una amenaza, fueron alertas que recibió la embajada de Estados Unidos y que nosotros atendimos. No fue una amenaza directa hacia ellos. Fueron información obtenida por la por la Embajada que nos compartió, deciden poner una alerta, se hizo una mesa de trabajo en la embajada y se prácticamente se reanudó a la brevedad posible”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que desde que inició el tratado comercial con Norteamérica, hay una mesa de coordinación con los productores aguacateros en Michoacán para impulsar su exportación bajo estrictas condiciones de calidad y sanidad.

“Desde que, prácticamente inició el primer tratado comercial, se desarrolló la producción de aguacate en Michoacán. Y es un aguacate de exportación. Una parte del aguacate que se cultiva viene al mercado nacional, pero el aguacate de exportación, así como las barriles de exportación, como la lechuga de exportación, como cualquier producto perecedero de exportación requiere indicadores muy estrictos de sanidad. Y como es para exportación a los Estados Unidos se trabaja coordinadamente

Recordó que actualmente se reanudó la exportación para 45 empacadoras y espera que las demás se incorporen a la brevedad.

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