Ariadna Montiel cuestiona a ‘Alito’ Moreno por Ayotzinapa; respalda detención de Ángel Aguirre

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, arremetió contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al señalar que encabeza el partido que, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, construyó la denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, la dirigente morenista sostuvo que el PRI tiene responsabilidad política en la versión presentada por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre lo ocurrido con los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Montiel señaló que, mientras Moreno ha acudido en distintas ocasiones a Washington para denunciar al gobierno y a Morena, el partido que actualmente dirige fue el que, durante la administración priista, presentó una versión de los hechos que las familias de los estudiantes han rechazado.

“Hay que recordar que la construcción de la verdad histórica en el tiempo de que sucedieron los hechos fue Murillo Karam”, afirmó.

La dirigente de Morena también recordó que Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, fue señalado por presuntos actos de tortura para obtener testimonios durante las primeras investigaciones del caso y por irregularidades en el manejo de evidencias.

En este contexto, Montiel respaldó la reciente detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, al considerar que forma parte de las acciones que pueden contribuir a esclarecer lo ocurrido con los estudiantes.

Aguirre Rivero es investigado por su presunta responsabilidad en el encubrimiento y destrucción de pruebas relacionadas con el caso Ayotzinapa. Entre los elementos señalados se encuentra la información contenida en cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, que podría haber aportado datos sobre el destino de algunos de los estudiantes.

“Es una importante acción de la Fiscalía General de la República la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre”, sostuvo Montiel.

La morenista consideró que las investigaciones deben continuar hasta determinar las responsabilidades de funcionarios municipales, estatales y federales involucrados en los hechos y, sobre todo, aportar información que permita conocer el paradero de los 43 normalistas.

Montiel también hizo referencia al posicionamiento de los padres y madres de los estudiantes, quienes han señalado que, si la investigación contra Aguirre Rivero es sólida y apegada a derecho, el proceso podría contribuir a saldar una deuda de justicia con las familias.

La dirigente morenista afirmó que su partido ha acompañado la lucha de los familiares por conocer la verdad y destacó las investigaciones realizadas durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Finalmente, sostuvo que el objetivo debe ser que las familias de los normalistas y la sociedad mexicana conozcan lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Sigue la conferencia de prensa encabezada por nuestra Presidenta @A_MontielR.



🗓️ Martes 11 de agosto

⏰ 10:30 h



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