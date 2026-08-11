Padres de los 43 se movilizan al Altiplano, donde está recluido Ángel Aguirre Rivero

Aspecto de una manifestación por Ayotzinapa en la Ciudad de México.

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se dirigen este martes al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde se encuentra recluido el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, detenido por su presunta responsabilidad en la destrucción de evidencia relacionada con la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con información proporcionada por integrantes del movimiento, los familiares se encuentran rumbo al centro penitenciario, donde tienen previsto realizar una actividad para exigir avances en las investigaciones y justicia para los estudiantes desaparecidos.

La movilización ocurre después de que representantes legales de las familias acudieran a la audiencia inicial de formulación de imputación de Aguirre Rivero, luego de ser notificados sobre su detención la noche del jueves.

Isidoro Vicario, abogado de los padres y madres de los normalistas, calificó como positiva la detención del exgobernador, quien es señalado de presuntamente ordenar la destrucción de videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con el abogado, el material podría haber aportado información sobre el destino de un grupo de estudiantes que viajaba en el autobús Estrella de Oro 1531 y que fue interceptado en las inmediaciones del Palacio de Justicia.

“Las cámaras pudieron haber grabado su destino”, señaló Vicario, al considerar que la pérdida de esas imágenes representa la desaparición de evidencia que pudo ser relevante para esclarecer qué ocurrió con los jóvenes.

El abogado recordó que una de las principales exigencias de las familias ha sido que se investigue a todos los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes, incluidos funcionarios municipales, estatales y federales.

No obstante, advirtió que las detenciones deben traducirse en resultados concretos para las familias, particularmente en información que permita establecer el paradero de los normalistas.

Las familias, dijo, esperan que los detenidos aporten datos que permitan avanzar en la investigación, pues hasta ahora algunos de los acusados han recurrido a su derecho a guardar silencio.

La presencia de los familiares en el Altiplano ocurre en este contexto y días después del ingreso de Aguirre Rivero al penal federal, convirtiendo al centro penitenciario en uno de los puntos de atención para el movimiento de los padres de los normalistas.

Te puede interesar





- Ahora en Colombia: temblor de 7.4° deja más de 130 muertos

- Esperemos que no haya ninguna otra intención: Claudia

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR