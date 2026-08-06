Ingresan a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, al Altiplano

El exgobernador Ángel Aguirre enfrentará a la justicia procesado en el penal federal del Altiplano.

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue trasladado e ingresado al penal federal de máxima seguridad conocido como “El Altiplano”, donde enfrentará el proceso judicial en su contra por su probable participación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

La aprehensión del exmandatario estatal se derivó de una orden judicial, luego de que las investigaciones del caso permitieran acreditar su presunta responsabilidad en los hechos ocurrido en septiembre de 2014.

🚨#AHORA Se reporta que Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, fue trasladado al penal federal del Altiplano, donde enfrentará el proceso en su contra.



Las autoridades lo investigan por su presunta participación en la destrucción de videos considerados clave para la… — Azucena Uresti (@azucenau) August 6, 2026

De acuerdo con los reportes de las indagatorias, a Ángel Aguirre se le acusa de haber ocultado evidencias para evitar que se conociera el paradero de los estudiantes desaparecidos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República FGR, se realizó otro análisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Guerrero.

Señaló que ese análisis implicó nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación del exmandatario estatal en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.

Tras su detención por estos señalamientos, permanecerá recluido en “El Altiplano”, mientras se desarrolla el proceso legal por las investigaciones del Caso Ayotzinapa.

¿Quién es Ángel Aguirre?

Ángel Aguirre Rivero nació el 21 de abril de 1956 en Ometepec, Guerrero. Realizó sus primeros estudios en su municipio natal y cursó el bachillerato en la Ciudad de México.

Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que también ejerció como docente e investigador. Antes de consolidar su carrera política, impartió clases de Ciencias Sociales en el Instituto Francés.

Colaboró como profesor adjunto e investigador en la Facultad de Economía de la UNAM y llegó a desempeñarse como profesor titular de la asignatura Sector Externo.

Inicio en la función pública y cargos en Guerrero

Su incursión en la administración pública estatal inició en la década de los ochenta, desempeñando diversos cargos en el gobierno de Guerrero.

Durante ese periodo fungió como secretario particular del gobernador Alejandro Cervantes Delgado, coordinador del Programa de Fortalecimiento Municipal, secretario general de Gobierno y presidente de la Comisión Local Electoral.

Posteriormente, encabezó la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo durante la gestión del gobernador José Francisco Ruiz Massieu.

Él es el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre ı Foto: Redes sociales

Trayectoria legislativa y dentro del PRI

En el ámbito legislativo, Aguirre Rivero representó al VI Distrito Electoral de Guerrero como diputado federal en la LV Legislatura del Congreso de la Unión (1991-1994), donde fue secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, cargo que volvió a ocupar en una legislatura posterior por el mismo distrito.

Dentro de su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales en dos periodos, coordinador regional en la Costa Chica, integrante del Consejo Político Nacional y presidente del Comité Directivo Estatal.

Gubernatura sustituta, senaduría y gubernatura constitucional

En marzo de 1996 asumió la gubernatura sustituta de Guerrero tras la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer, derivada de la crisis política por la masacre de Aguas Blancas, periodo que concluyó en abril de 1999. Durante su gestión institucional promovió publicaciones como Un nuevo horizonte para Guerrero.

Años más tarde ocupó un escaño como senador de la República en la LXI Legislatura, donde presidió la Comisión de Comunicaciones y Transportes e integró las de Desarrollo Social, Seguridad Pública y Turismo.

En agosto de 2010 renunció al PRI para abanderar la coalición Guerrero nos Une, con la cual ganó las elecciones estatales el 30 de enero de 2011, siendo electo gobernador constitucional para el periodo 2011-2015.

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JVR