FEMDO atrae investigación por 59 millones de litros de presunto huachicol asegurados en Guanajuato

Ante la “complejidad” del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) instruyó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atraer la investigación relacionada con el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo en en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

Al respecto, la FGR aseguró que hasta este 19 de septiembre no ha recibido de las empresas involucradas la documentación que acredite, “de manera completa y fehaciente”, el origen de la gasolina regular, premium y diésel, así como la legalidad de su almacenamiento en el complejo y el destino del combustible.

No obstante, el pasado 18 de septiembre la empresa Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V., filial de Grupo SIMSA, aseguró que entregó a las autoridades la documentación para acreditar la legalidad de la operación en la terminal de almacenamiento en San José Iturbide, que, sostuvo, es “completamente lícita y verificable”.

Terminal de combustible de San José Iturbide, Guanajuato. ı Foto: CORTESÍA Grupo Simsa (vía Bloomberg Línea)

Terminal en San José Iturbide opera con permisos, afirma empresa

La empresa afirmó que la terminal opera con permisos otorgados por autoridades federales, estatales y municipales, y explicó que sus actividades consiste en recibir y almacenar combustibles propiedad de empresas usuarias, que también cuentan con permisos de la autoridad reguladora y deben acreditar ante la compañía la propiedad, procedencia legítima y calidad del hidrocarburo.

“Gas Natural del Noroeste refrenda su confianza en las instituciones del país y espera que la revisión de esa documentación corrobore que la operación de la terminal de almacenamiento y el producto de sus clientes se encuentran completamente en regla”, señala un comunicado de la empresa citado por Bloomberg Línea.

Como parte de las investigaciones para determinar la posible comisión de delitos en materia de hidrocarburos, la FGR informó que realiza entrevistas a directivos de Gas Natural del Noroeste, “con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado”.

¿Cómo ocurrió el aseguramiento del hidrocarburo?

La FGR detalló que el decomiso en San José Iturbide deriva de una investigación iniciada el pasado 3 de julio, tras la detención de una persona mientras descargaba combustible de una pipa en una gasolinera en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, quien no acreditó la “trazabilidad” del hidrocarburo.

A partir de ese hecho, las autoridades ministeriales federales y estatales realizaron diversas diligencias tanto en la gasolinera y en un inmueble usado para el despacho de gas LP, ubicado en el municipio de Dolores Hidalgo.

Ambos establecimientos pertenecen al mismo propietario, lo que posteriormente condujo a las autoridades a la terminal de San José Iturbide, donde aseguraron 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel.

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cehr