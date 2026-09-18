Sí habrá detenidos tras mega aseguramiento huachicolero en Guanajuato, asegura Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que vendrán detenciones de quienes estén vinculados con la planta donde ayer se registró el aseguramiento más grande de hidrocarburo presumiblemente de origen ilícito, en el estado de Guanajuato, y del cual por ahora se deslinda a Pemex.

“En todos los casos donde ha habido aseguramientos grandes o pequeños hay detenidos y en este caso no va a ser la excepción, va a haber detenidos como y lo vamos a reportar”, sostuvo durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbau, desde Irapuato, Guanajuato.

Autoridades federales aseguraron más de 59 millones de litros de hidrocarburo en una planta con instalaciones de tiro profesional, al interior de la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide. El volumen supera seis veces el cargamento de un buque intervenido en 2025 en Tampico y que se ubicó como el punto de partida de una investigación que llevó al hallazgo de una red de huachicol fiscal en la que estuvieron involucrados elementos de la Secretaría de Marina.

Al ser consultado sobre por qué este mega aseguramiento no registró ningún detenido, Omar García Harfuch explicó que en el momento del operativo no se encontraba nadie dentro del predio, pero afirmó que vendrán más adelante, como se ha conseguido en otros casos, ya que las averiguaciones continuarán.

Además, explicó que este hallazgo derivó de una pipa detenida el 3 de julio de este año.

“El aseguramiento está y las detenciones y la investigación, por supuesto que va a haber detenidos, pero vienen después. En ese predio, en ese momento no había nadie. Por lo evidente, era una movilización grande del gobierno, de las autoridades estatales y del Gobierno Federal, pero las las investigaciones continúan y las detenciones igualito que en los otros casos se van a dar. O sea, no ha habido un solo caso donde haya habido aseguramientos grandes que no tengamos detenidos. Pero en el predio no había nadie quien cuidara ese predio”, dijo.

Sobre la dimensión y calidad de las instalaciones en las que se dio el aseguramiento, que se asemejan a la capacidad con la que opera Pemex, el secretario Omar García Harfuch comentó que todos los datos serán dados a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, dijo que hasta ahora todo indica que no pertenece a la petrolera mexicana.

“La Fiscalía General de la República, en coordinación con Seguridad Física de Pemex y Pemex Logística van a dar la explicación de qué era exactamente de esa instalación… Hasta donde tengo conocimiento no, no, no pertenece a Petróleos Mexicanos”, enfatizó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que los elementos de la marina señalados por la red de huachicol fiscal o el detenido exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, estén vinculados con este caso.

“No. Es otra otra línea de investigación que traía la Fiscalía General de la República. Eh, que en su momento cuando se detectó se trabajó también con el gobierno del estado, con el secretario, con el gabinete de seguridad en general. Es otra línea de investigación que no ha terminado”, dijo.

Asimismo, afirmó que la FGR ya cuenta con los elementos para proceder con las detenciones correspondientes.

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