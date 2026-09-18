Van más de 10 mil detenidos y 101 mdp no entregados a extorsionadores en Guanajuato: Harfuch

Derivado de la estrategia de seguridad robustecida para Guanajuato, más de diez mil personas vinculadas a delitos han sido detenidas y, además, se ha conseguido evitar que la población entregue más de cien millones de pesos a la delincuencia como parte de las extorsiones que se cometen en la entidad, destacó el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch.

Conforme al reporte expuesto por el funcionario durante la conferencia presidencial, realizada desde Irapuato, Guanajuato, desde el inicio del sexenio en octubre de 2024 hasta el 31 de agosto, se han capturado a 10 mil 699 personas, entre las que se encuentran 172 personas ubicadas como objetivos prioritarios por la actividad delincuencial con la que afectaban a la población.

Asimismo, se han asegurado seis mil 60 kilogramos de drogas, dos mil 95 armas de fuego y se han desmantelado dos laboratorios clandestinos, lo que se ha traducido en una afectación económica superior a los 980 millones de pesos contra los grupos criminales.

A esto se suman más de 101 millones de pesos que no llegaron a manos de extorsionadores, como parte del plan que se inició para combatir esta práctica ilícita.

Omar García Harfuch subrayó que el escruadrón antiextorsión se integra con personal especializado que investiga y brinda acompañamiento a las víctimas para evitar que se consumen las extorsiones. Como parte de esto, se han recibido dos mil 700 solicitudes de apoyo en la entidad y se han localizado a 88 personas relacionadas con los casos.

Con relación a la estrategia nacional, subrayó el operativo en Jalisco que llevó a la captura de Mario ‘N’, alias El Fiera, y Juvenal ‘N’, alias El Coreano, quienes contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa. La indagatoria permitió conocer que la banda delincuencial a la que pertenecían atentaba contra 77 negocios por medio de plataformas digitales para así dificultar la ubicación de sus integrantes, quienes además operaban en Tabasco.

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FGR