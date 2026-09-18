Desapariciones son mayoritariamente del fuero común, señala FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la mayoría de los casos de desaparición de personas corresponden al fuero común, por lo que su investigación compete a las fiscalías de las entidades federativas, mientras que la institución federal únicamente puede atraer aquellos casos que cumplan con los supuestos establecidos por la ley.

La precisión forma parte de un posicionamiento en el que la FGR también refrendó su disposición para atender a familias de personas desaparecidas y mantener la colaboración con colectivos de búsqueda.

“La desaparición de personas es, en la gran mayoría de los casos señalados, un delito del fuero común, por lo que las instancias competentes para investigar son las fiscalías de las entidades federativas”, puntualizó la Fiscalía.

Esto, luego de que el pasado 9 de septiembre colectivos de familiares de personas desaparecidas de Michoacán, Veracruz y Colima se manifestaron y tomaron los accesos de la FGR en Ciudad de México. Entre sus demandas estaba que la Fiscalía federal atendiera sus casos, hubiera avances en las investigaciones y existiera interlocución con funcionarios con capacidad de decisión.

La dependencia agregó que “la FGR solo puede atraer los casos bajo los supuestos claros y específicos que establece la ley”, con lo que delimitó su ámbito de actuación frente a las investigaciones que corresponden a las autoridades estatales.

Aunque subrayó esta división de competencias, la FGR aseguró que mantiene una coordinación permanente con las fiscalías locales para fortalecer las investigaciones y los procesos de búsqueda.

La institución señaló que esta colaboración forma parte de su compromiso con las familias de personas desaparecidas, aun cuando las carpetas de investigación correspondan inicialmente a las autoridades estatales.

En ese contexto, la Fiscalía informó sobre una reunión celebrada el pasado 9 de septiembre entre personal especializado de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada e integrantes del colectivo Buscando Cuerpos A.C., en el exterior de sus oficinas en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, indicó, fueron escuchados los planteamientos de las familias relacionados con investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y con procesos de búsqueda vinculados a carpetas iniciadas en sus entidades de origen.

A petición de las propias familias, la FGR gestionó posteriormente una reunión con representantes de la fiscalía michoacana para revisar sus carpetas. Sin embargo, informó que las familias no acudieron a la cita por razones ajenas a la institución.

La dependencia sostuvo que el encuentro continúa abierto.

“La reunión permanece abierta a realizarse en cuanto ellas lo consideren pertinente”, señaló la FGR.

La Fiscalía también destacó que, pese a las atribuciones diferenciadas entre autoridades federales y estatales, ha proporcionado asistencia técnica y jurídica a las familias, además de realizar toma de muestras genéticas y gestiones para incorporar casos al programa “¿Has visto a...?”.

La #FGR ha sostenido múltiples reuniones con distintas organizaciones y colectivos de búsqueda, como parte de su disposición permanente para atender a las familias de personas desaparecidas y contribuir, desde sus atribuciones, a la búsqueda de sus seres queridos, esclarecer los… pic.twitter.com/pnWeiYPo81 — FGR México (@FGRMexico) September 18, 2026

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