Rosa Icela Rodríguez destaca Atención a las Causas en Guanajuato, plan de la Federación

Rosa Icela Rodríguez, titular de la secretaría de Gobernación, presentó el informe sobre las acciones de Atención a las Causas y Construcción de la Paz en Guanajuato, implementado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, y en el cual destacó lo realizado.

Sobre el trabajo en territorio, Rosa Icela Rodríguez informó sobre la instalación de una Mesa de Paz estatal y 10 regionales, coordinando 490 sesiones estatales y 5 mil 372 regionales para acordar acciones de gobernabilidad y seguridad.

Rosa Icela Rodríguez informó sobre las 18 mil 293 personas beneficiadas con el Programa Territorial para el Bienestar.

Sobre el desarme voluntario y prevención, Rosa Icela Rodríguez precisó que del 1 de octubre de 2024 al 17 de septiembre de 2026 se han intercambiado 639 armas de fuego y 77 granadas canjeadas en 12 municipios.

Se han realizado 152 Ferias de Paz, dijo Rosa Icela Rodríguez en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbau, realizada este viernes desde Irapuato, Guanajuato.

Palabras de la Secretaria de Gobernación:

Con su permiso, Presidenta.

Muy buenos días, gobernadora y gabinete.

Buenos días a todas y a todos.

Esta mañana informaremos sobre las actividades realizadas a la fecha aquí en Guanajuato como parte del primer eje rector de la Estrategia Nacional de Seguridad, que es Atención a las Causas.

Para atender los temas en materia de seguridad, contamos con una Mesa de Paz estatal encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, junto con representantes del gobierno federal y 10 Mesas Regionales, las cuales sesionan de manera presencial todos los días.

A la fecha se han realizado 490 sesiones de la Mesa estatal, cuatro interestatales, 37 interregionales y 5 mil 372 regionales, con más de mil acuerdos.

Gracias a este trabajo coordinado, hemos efectuado 522 Jornadas por la Paz en los municipios de la entidad, donde fomentamos acciones deportivas, culturales y artísticas.

Además, como Gobierno de México, impulsamos acciones en cuatro territorios de paz: Celaya, Irapuato, León y Salamanca.

Hemos visitado más de 156 mil hogares en colonias prioritarias y se han realizado más de 150 Ferias que nos han permitido proporcionar casi 645 mil servicios y trámites a la población de diversos tipos.

Por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, se llevaron a cabo 21 obras en los municipios que intervenimos dentro del Programa Territorial para el Bienestar.

Con una inversión de más de 75 millones de pesos, la participación vecinal fue fundamental en la definición de proyectos y en sus seguimientos.

Y con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica promovemos el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la población ha intercambiado de manera anónima y voluntaria 639 armas de fuego por dinero en efectivo en 12 municipios del estado.

Y como prioridad de nuestra Presidenta y como parte de la Estrategia Jóvenes Transformando México se construyen en el estado 14 nuevos Bachilleratos “Margarita Maza” y un nuevo bachillerato tecnológico. Además, se amplían dos CBTIS y un CETIS.

Se construyen cuatro Centros Comunitarios “México Imparable”, uno en Celaya, otro en Irapuato, uno más en León y otro en Salamanca, los cuales contarán con canchas de futbol siete, gimnasios de box, basquetbol, voleibol, áreas de ajedrez y servicios de salud mental en beneficio de las y los jóvenes.

Asimismo, la Conade, en coordinación con la Comisión del Deporte del estado, impulsa la práctica de diferentes disciplinas como el boxeo y el baloncesto.

Invitamos a las y a los guanajuatenses a participar el domingo 27 de septiembre a la Clase Nacional de Baloncesto, “¡Ponte, Pila! Bota y Encesta”.

Y a las niñas y niños, adolescentes y jóvenes les recordamos que pueden inscribirse de manera gratuita al programa “Boxeando por la Paz”. Hasta ahora contamos con 103 gimnasios y más de 3 mil 600 alumnos que ya están aprendiendo este deporte.

Se realizó la conformación del Programa Jóvenes Unen al Barrio en los cuatro territorios de paz y se han beneficiado más de 4 mil jóvenes con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Este bello estado destaca por su participación en las jornadas impulsadas por el Gobierno de México y el Instituto Mexicano de la Juventud con más de 5 mil actividades y un total de 261 mil participantes en tequios, torneos de futbol, murales, mosaicos y círculos de lectura.

Atender las Causas es apostar por una generación que merece encontrar las puertas abiertas y un futuro a la altura de sus sueños.

Muchas gracias.

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