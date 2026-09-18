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Mañanera de Sheinbaum: 18 de septiembre del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Irapuato, Guanajuato

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

Este viernes 18 de septiembre de 2026, desde Irapuato, Guanajuato, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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