Mañanera de Sheinbaum: 18 de septiembre del 2026

Este viernes 18 de septiembre de 2026, desde Irapuato, Guanajuato, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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FGR