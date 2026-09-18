CSP reconoce ‘excelente’ colaboración con gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García

A pesar de provenir de movimientos políticos distintos —Morena y PAN— la colaboración entre el Gobierno Federal y el del estado de Guanajuato ha sido “excelente”, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de este viernes, realizada desde el municipio de Irapuato, la mandataria federal subrayó que ha habido una buena coordinación con la gobernadora Libia Denisse García para trabajar de manera conjunta en diversos planes.

Describió que esto ha permitido avanzar en proyectos para impulsar acciones de seguridad, infraestructura, educación y otros rubros.

“Quiero destacar, antes de pasarle la palabra a la gobernadora, la coordinación que hemos tenido con la gobernadora en todos los temas. Realmente ha sido una excelente coordinación. Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos, pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo. No solamente en seguridad, sino en educación, en infraestructura, en el proyecto de agua para Guanajuato, en todo hemos tenido excelente coordinación y yo agradezco mucho a Libia por este trabajo conjunto que hemos realizado”, expresó.

En cuanto a los resultados de seguridad, remarcó que durante los últimos dos años se establecieron acuerdos para trabajar al mismo tiempo y mejorar la condición que durante mucho tiempo mantuvo a la entidad con los indicadores de violencia más elevados.

“En seguridad, es realmente de reconocerse el trabajo coordinado que hemos tenido. Hace pues ya casi 2 años que vinimos a Guanajuato, nos pusimos de acuerdo con la gobernadora y dijimos: “tenemos que entrarle al tema de la seguridad juntas”. Guanajuato en 2024 era el estado que más homicidios dolosos tenía, pero además se había mantenido en 12, 13 homicidios diarios por varios meses, años quizá. Entonces, esta reducción es muy significativa y tiene que ver con el trabajo conjunto”, destacó.

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FGR