Dan mayor golpe a huachicol: 59 millones de litros asegurados; no hay detenidos

Autoridades federales y locales aseguraron más de 59 millones de litros de hidrocarburo cuyo origen no ha sido acreditado en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, Guanajuato, un volumen que coloca la operación como el mayor decomiso individual de combustible documentado durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La cifra casi cuadruplica el antecedente de 15 millones 480 mil litros reportados en Coahuila en julio del año pasado.

Para dimensionar el hallazgo, el volumen localizado en Guanajuato bastaría para llenar dos mil 952 pipas de 20 mil litros, capacidad utilizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) para el transporte de combustibles. La cantidad también equivale a casi seis cargamentos como el del buque Challenge Procyon, que arribó a Tampico en marzo de 2025 y quedó relacionado con uno de los mayores casos de huachicol fiscal documentados hasta entonces en nuestro país, o a cerca de 19 albercas olímpicas.

El Dato: La exverificadora de Aduanas Anatalia Jocelyn Gutiérrez, ligada a los hemanos Farías, continuará en prisión luego de que un juez le negó por segunda vez un amparo.

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que el total se distribuye en 33 millones 504 mil 67 litros de gasolina regular, 18 millones 265 mil 990 de diésel y siete millones 266 mil 814 de premium. Aunque ya existe un desglose por tipo de producto, la institución señaló que todavía no se ha acreditado su origen ni trazabilidad, por lo que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal en Guanajuato, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Como parte de la diligencia en San José Iturbide, las autoridades aseguraron 10 contenedores cilíndricos de gran capacidad, siete unidades de transporte, una caja con documentación contable, facturas y otros registros relacionados con la investigación. Un juez federal autorizó el cateo, que contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN) y Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato.

9 personas han sido detenidas por el caso Ernesto Ruffo

La investigación comenzó el 3 de julio pasado, después de que agentes detuvieron a una persona cuando, de acuerdo con la FGR, descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz. El detenido no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo.

A partir de ese caso, el Ministerio Público Federal obtuvo autorización para ejecutar nuevas técnicas de investigación. Las diligencias alcanzaron una gasolinera en San Luis de la Paz, un inmueble dedicado al despacho de gas LP en Dolores Hidalgo, perteneciente al mismo propietario, y el predio de La Fragua donde se produjo el hallazgo de mayor volumen.

Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, atribuyó el cateo a trabajos de investigación y coordinación entre autoridades estatales y federales. Al anunciar el operativo, el funcionario señaló que, por la magnitud del contenido, su manejo quedaría bajo supervisión especializada para reducir riesgos de derrames, incendios, explosiones y afectaciones a comunidades cercanas o al medioambiente.

MARCA INÉDITA. La escala del hallazgo rompe con el patrón de los principales aseguramientos reportados durante este año. En marzo, la fiscalía general contabilizó alrededor de dos millones 189 mil litros en Reynosa, Tamaulipas, mientras que cinco meses después otro cateo en Coatepec, Veracruz, dejó 1.5 millones bajo resguardo federal.

Incluso sumados, ambos casos apenas superarían 3.6 millones, una fracción de lo localizado ahora en San José Iturbide.

Otro de los aseguramientos relevantes de este año ocurrió en mayo, cuando las autoridades localizaron en Cadereyta, Nuevo León, 671 mil litros de posible hidrocarburo y otros 400 mil de una sustancia negra y amarilla que quedó sujeta a análisis. Aun si ese segundo volumen correspondiera a combustible, el total apenas superaría un millón de litros, muy lejos de la cantidad reportada ahora en la entidad previamente mencionada.

La distancia se mantiene incluso frente a las operaciones de mayor volumen registradas durante toda la administración federal. El 7 de julio de 2025, en Coahuila, las autoridades localizaron 33 carrotanques con tres millones 960 mil litros en Ramos Arizpe y otros 96 con 11 millones 520 mil cerca de una estación ferroviaria de Saltillo.

El decomiso de San José Iturbide rebasa incluso la suma de los tres mayores aseguramientos previos de la administración actual. Los 15 millones 480 mil litros de Coahuila, los 10 millones de Tampico y los cerca de siete millones 944 mil de Ensenada acumulan poco más de 33 millones, todavía unos 25.6 millones por debajo de lo encontrado ahora en Guanajuato.

Más allá de los casos individuales, el nuevo aseguramiento también adquiere peso frente al balance nacional. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en octubre del año pasado que, durante los primeros doce meses del actual gobierno, las autoridades habían decomisado más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades. Lo encontrado este jueves en un solo inmueble representa poco más de 60 por ciento de aquel acumulado anual.

La comparación también modifica la escala de los resultados registrados hasta ahora dentro de Guanajuato.

Tres días antes de este cateo, la Secretaría de Seguridad y Paz informó que sus labores de inteligencia habían contribuido al aseguramiento de casi 7.9 millones de litros de hidrocarburos y derivados entre el 26 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto del presente año, además de 106 intervenciones judiciales relacionadas con posibles irregularidades.

Mientras aquel balance reúne numerosas acciones desarrolladas durante casi dos años, el volumen localizado en La Fragua supera por más de siete veces ese acumulado estatal.

La diferencia adquiere mayor peso ahora que la FGR desglosó el contenido por tipo de combustible y vinculó el caso con una investigación abierta desde julio.

El inmueble, los vehículos, los documentos y el hidrocarburo quedaron bajo resguardo federal mientras continúa la investigación. La FGR busca determinar si existen delitos previstos en la legislación en materia de hidrocarburos y en el Código Fiscal de la Federación, en caso de que no se acredite la propiedad y trazabilidad de la totalidad del producto.

INCAUTAN 9 MIL CARTUCHOS

Por Elizabeth Hernández

A dos días del refuerzo federal en Sinaloa, autoridades reportaron el aseguramiento de nueve mil 676 cartuchos, 13 armas largas y 53 artefactos explosivos improvisados, además del hallazgo de un laboratorio clandestino con mil 350 litros de sustancias químicas. Las operaciones, que abarcaron Sinaloa y Nayarit, dejaron ocho detenidos, tres de ellos menores de edad.

El despliegue inició el 15 de septiembre con más de tre mil 400 elementos, para elevar a cerca de 20 mil los efectivos federales en Sinaloa durante las fiestas patrias.

En Escuinapa, la Marina aseguró una embarcación con siete mil 940 cartuchos; en Mazatlán, 53 explosivos. En Culiacán localizaron un laboratorio de metanfetamina y en Concordia un campamento con armas largas, 27 cargadores y mil 206 cartuchos.

En Acaponeta, Nayarit, fueron detenidas siete personas y aseguradas 10 armas largas, 24 cargadores, 530 cartuchos, tres chalecos y dos vehículos. En Mazatlán cayó otro presunto integrante de una célula delictiva.