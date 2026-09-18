No necesitamos que nos juzguen desde afuera: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la exigencia de Donald Trump para que México intensifique acciones contra el narcotráfico y funcionarios vinculados con organizaciones criminales: “No necesitamos que nos juzguen desde afuera”.

En una publicación hecha ayer, el republicano pidió a México que robustezca las medidas contra las organizaciones que ha clasificado como “narcoterroristas”, ya que consideró que los esfuerzos hechos hasta ahora han sido “insuficientes”.

Al respecto, la mandataria sostuvo que su administración sí está atenta a los problemas nacionales y han emprendido diversas acciones para resolverlos, en acciones contra la delincuencia y servidores coludidos con el crimen organizado, cuyos resultados son expuestos periódicamente ante la población.

“Sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días y lo informamos”, aseguró.

15 llamadas han sostenido formalmente Sheinbaum y Trump

Al responder a la publicación de su homólogo, cuestionó cuáles han sido los frutos de las tareas que EU debería de emprender contra la distribución y consumo de drogas en su territorio, efecto que atribuyó a las autorizaciones que dicho gobierno concedió para el consumo de drogas en el control del dolor.

En ese contexto, Sheinbaum Pardo comentó que le gustaría que EU también presentara un informe de los resultados de las operaciones correspondientes a sus responsabilidades en materia de seguridad: “Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de EU, en EU. Hemos dicho aquí muchas veces, lo reconoció en algún momento el presidente Trump y se reconoce en un documento de la llamada zar antidrogas, Sara Carter, qué se está haciendo con el consumo”.

“Nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a EU y hay que trabajar para que eso no ocurra, pero ¿qué pasa con quien consume allá?, ¿qué pasa con una visión crítica de por qué se da esta crisis del consumo de opioides, que proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron, a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción?. ¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en EU?, ¿qué pasa con el lavado de dinero en EU?”, reviró.

Además, recordó el caso donde un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) fue señalado por permitir el tráfico y venta de fentanilo en su país.

El Dato: La Presidenta aclaró que la exclusión de Ignacio Allende en las arengas de El Grito fue porque decidió sustituirlo por Guadalupe Victoria, por ser un personaje igual de relevante.

La Presidenta reclamó que el alto poder de armamento con el que cuentan los cárteles en México no sería el que hoy se reporta, si no hubiera el paso de armas que se mantiene desde EU, exigencia es parte del acuerdo de seguridad para que cada gobierno atienda los problemas que afectan en ambos lados de la frontera.

Fuentes estadounidenses reportaron que Donald Trump y Claudia Sheinbaum, sostuvieron una llamada telefónica sobre temas comerciales y aseguraron que una fuente anónima describió el diálogo como “regular” y que se introdujeron “nuevos asuntos”, sin especificar detalles.

La Embajada de EU en México afirmó que la administración de Donald Trump utilizará “todas las herramientas disponibles” para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen, al tiempo que refrendó la colaboración bilateral contra el crimen organizado.

El pronunciamiento acompañó la difusión de cargos en Texas contra José Ángel “N”, acusado de proporcionar apoyo material al Cártel del Golfo, organización designada como terrorista extranjera. La representación diplomática advirtió que “apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias” y aseguró que continuará colaborando con México para fortalecer la seguridad de ambos países.

Falso, que México acepte injerencia extranjera, dice

| Por Yulia Bonilla |

Al fijar su posición sobre la supuesta encuesta con la que el gobierno de Donald Trump aseguró que la mayoría de mexicanos apoyarían una intervención directa de Estados Unidos contra el crimen organizado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su rechazo al considerar falso e “imposible” que la población respalde la injerencia extranjera.

La semana pasada, información periodística reportó los resultados de una encuesta atribuida al Departamento de Estado de EU, que registró que la mayoría de mexicanos consultados apoyaría un ataque de dicho gobierno contra los laboratorios clandestinos de producción de estupefacientes y que se realicen operativos de captura sin que se consulte a las autoridades mexicanas.

El Tip: EL reporte también fue mencionado en redes sociales por Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA.

Al respecto, la Presidenta subrayó que el documento no cita una fuente certera del ejercicio y que esas conclusiones no empatan con el nacionalismo que cada vez más mexicanos expresan: “Eso es falso. Lo dicen las encuestas que se han hecho con empresas como Demotecnia… profesionales. Pero, además, sería contradictorio con el sentido nacionalista que se ha incrementado en nuestro país. Con el orgullo de ser mexicanos”.

Al realizar un recuento de las intervenciones que México ha sorteado en su historia, hizo hincapié en que resulta imposible que ahora se admita que un gobierno extranjero tome decisiones y ejecute acciones dentro del territorio nacional.

“Eso está en el corazón del pueblo y, por eso, es tan importante recordar la historia y hacer memoria. La memoria es el alma de los pueblos. Es el escudo contra cualquier injerencia, es la defensa de la independencia y la soberanía. Entonces, es imposible que el pueblo de México, por nuestra historia, acepte que haya una injerencia extranjera. La gran mayoría… habrá quienes piensen lo contrario, pero la gran mayoría del pueblo reconoce la importancia de defender la independencia y la soberanía”, argumentó.

La Presidenta agregó que un acto de este tipo no traería beneficios, por el contrario, abonaría a una pérdida de la soberanía y reiteró que la relación debe ser bajo los principios de cooperación para atender temas de interés común, pero, finalmente, en México las decisiones son tomadas por su población y su Gobierno.