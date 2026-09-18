Falso, que México acepte injerencia extranjera, dice

Al fijar su posición sobre la supuesta encuesta con la que el gobierno de Donald Trump aseguró que la mayoría de mexicanos apoyarían una intervención directa de Estados Unidos contra el crimen organizado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su rechazo al considerar falso e “imposible” que la población respalde la injerencia extranjera.

La semana pasada, información periodística reportó los resultados de una encuesta atribuida al Departamento de Estado de EU, que registró que la mayoría de mexicanos consultados apoyaría un ataque de dicho gobierno contra los laboratorios clandestinos de producción de estupefacientes y que se realicen operativos de captura sin que se consulte a las autoridades mexicanas.

El Tip: EL reporte también fue mencionado en redes sociales por Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA.

Al respecto, la Presidenta subrayó que el documento no cita una fuente certera del ejercicio y que esas conclusiones no empatan con el nacionalismo que cada vez más mexicanos expresan: “Eso es falso. Lo dicen las encuestas que se han hecho con empresas como Demotecnia… profesionales. Pero, además, sería contradictorio con el sentido nacionalista que se ha incrementado en nuestro país. Con el orgullo de ser mexicanos”.

Al realizar un recuento de las intervenciones que México ha sorteado en su historia, hizo hincapié en que resulta imposible que ahora se admita que un gobierno extranjero tome decisiones y ejecute acciones dentro del territorio nacional.

“Eso está en el corazón del pueblo y, por eso, es tan importante recordar la historia y hacer memoria. La memoria es el alma de los pueblos. Es el escudo contra cualquier injerencia, es la defensa de la independencia y la soberanía. Entonces, es imposible que el pueblo de México, por nuestra historia, acepte que haya una injerencia extranjera. La gran mayoría… habrá quienes piensen lo contrario, pero la gran mayoría del pueblo reconoce la importancia de defender la independencia y la soberanía”, argumentó.

La Presidenta agregó que un acto de este tipo no traería beneficios, por el contrario, abonaría a una pérdida de la soberanía y reiteró que la relación debe ser bajo los principios de cooperación para atender temas de interés común, pero, finalmente, en México las decisiones son tomadas por su población y su Gobierno.