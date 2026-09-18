‘La Presidenta quiere bien a Guanajuato y también la queremos bien’, destaca Gobernadora a Sheinbaum

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, sostuvo que la relación con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido de cooperación, entendimiento y respeto por ambas partes para buscar el bienestar de la población, lo cual muestra el aprecio de la mandataria por esta entidad.

Al dar la bienvenida a la mandataria federal en la conferencia matutina que se realiza este viernes desde Irapuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo sostuvo que desde que asumió el cargo encontró disposición y apertura por parte de la mandataria.

Libia Denisse García Muñoz Ledo subrayó que esto es muestra de que se pueden conseguir resultados en beneficio de la población, cuando se ignoran las diferencias políticas y se trabaja por medio de coordinación.

“A mí me queda claro que la presidenta quiere bien a Guanajuato y en Guanajuato también la queremos bien, porque hemos trabajado en equipo y porque hemos demostrado desde este estado que se puede dar resultados cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos centramos en aquello que es verdaderamente importante, porque nosotros en este estado queremos que le vaya bien a México y yo sé que la presidenta quiere que también le vaya bien a Guanajuato”, declaró Libia Denisse García Muñoz Ledo.

La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo también mencionó que la interacción con el Gobierno Federal muestra que el gobierno que conduce es el de un estado plural, democrático y que cree en la coordinación, en la colaboración, en el federalismo.

Expresó agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como la FGR y la Fiscalía local, por la coordinación establecida para mejorar los indicadores de seguridad.

Señaló que a pesar de los buenos frutos de estos planes, la tarea no ha terminado y se deberán de emprender más acciones para mejorar la estrategia.

“Esto nos ha permitido bajar de manera muy importante los principales delitos en el estado, sabiendo que no es una tarea terminada, que es una tarea que tenemos que seguir trabajando todos los días”, aseguró.

Además, mencionó que la colaboración no sólo es en seguridad, sino en proyectos educativos, de salud y otros que afiancen el bienestar de los guanajuatenses.

“Me siento muy contenta de poder acompañarte en un rato más en Celaya a tu ejercicio de rendición de cuentas en donde estarás informando el resultado del trabajo de estos 2 años. Para los siguientes años cuenta con Guanajuato, que estamos para hacer equipo y para construir por nuestra gente”, dijo.

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