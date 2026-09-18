Se exige una cuota de 5 mil pesos mensuales

Transportistas de combustible denuncian cobro de piso de hasta 300 mil pesos

Transportistas de combustibles contratados por empresas públicas del Estado denunciaron un presunto esquema de cobros irregulares y extorsión, donde, aseguraron, se les exigen pagos de hasta 300 mil pesos para obtener acceso a terminales de almacenamiento

Imagen temática sobre transportistas.
Imagen temática sobre transportistas. Foto: Especial.
Por:
Claudia Arellano

Transportistas de combustibles contratados por empresas públicas denunciaron un presunto esquema de cobros irregulares y extorsión, donde, aseguraron, se les exigen pagos de hasta 300 mil pesos para obtener acceso a las terminales de almacenamiento y reparto de hidrocarburos.

A través de un comunicado, los afectados, quienes solicitaron mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias, señalaron que las presuntas irregularidades comenzaron durante la gestión de José Luis Peláez Pérez, encargado de la Gerencia de Transporte Terrestre, y que actualmente se mantiene un esquema de cobros mensuales en efectivo.

De acuerdo con la denuncia, se exige una cuota de 5 mil pesos mensuales por cada autotanque al servicio de los contratistas, bajo la amenaza de suspender los contratos de quienes se nieguen a cubrirla.

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Los transportistas también acusaron que se les solicitan hasta 300 mil pesos por la obtención de un “número de PP o PR”, relacionado con el acceso a las Terminales de Almacenamiento y Reparto.

Según los denunciantes, dicho trámite debería ser gratuito o contar con un costo regulado; sin embargo, afirmaron que el dinero se solicita mediante “facilitadores” o intermediarios no oficiales.

Los contratistas señalaron además que les exigen una comisión equivalente al 7 por ciento del monto facturado durante abril, bajo el argumento de un ajuste de tarifa.

Afirmaron que este cobro se habría exigido durante junio y julio de este año.

Los transportistas sostuvieron que la entrega del dinero tenía como finalidad evitar suspensiones, problemas operativos o la cancelación de sus contratos.

Asimismo, acusaron que quienes acceden a cubrir las cuotas reciben presuntamente un trato preferencial en la asignación de embarques y la gestión de pagos, mientras que quienes se niegan enfrentan suspensiones, hostigamiento, retrasos y otras afectaciones en sus operaciones.

Los contratistas informaron que presentaron denuncias correspondientes; también solicitaron una auditoría integral y urgente.

Los transportistas advirtieron que los presuntos cobros incrementan sus costos de operación, afectan la competencia entre proveedores y podrían generar impactos en la cadena de distribución de combustibles.

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