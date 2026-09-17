“Importante reforzar acciones que permitan fortalecer la paz”

Rosa Icela Rodríguez sostienen primera reunión con gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez

Secretaria de Gobernación sostuvo una reunión con Graciela Domínguez, gobernadora de Sinaloa, destacó la funcionaria federal en sus redes sociales

Rosa Icela Roodríguez y Graciela Domínguez.
Rosa Icela Roodríguez y Graciela Domínguez. Foto: @rosaicela_.
Por:
La Razón Online

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo este jueves una reunión con Graciela Domínguez, gobernadora de Sinaloa, destacó la funcionaria federal en sus redes sociales.

“Para el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum es importante reforzar las acciones que permitan fortalecer la paz y el bienestar de las familias sinaloenses”, escribió la Secretaria de Gobernación en sus redes sociales.

En tanto, el gobierno de Sinaloa indicó: “La coordinación con el Gobierno de México es fundamental para seguir atendiendo los temas que son importantes para Sinaloa. La gobernadora @GracielaDguezN sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación,@rosaicela_, para revisar asuntos relacionados con la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses”.

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FGR

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