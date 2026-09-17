Rosa Icela Rodríguez sostienen primera reunión con gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo este jueves una reunión con Graciela Domínguez, gobernadora de Sinaloa, destacó la funcionaria federal en sus redes sociales.

“Para el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum es importante reforzar las acciones que permitan fortalecer la paz y el bienestar de las familias sinaloenses”, escribió la Secretaria de Gobernación en sus redes sociales.

En tanto, el gobierno de Sinaloa indicó: “La coordinación con el Gobierno de México es fundamental para seguir atendiendo los temas que son importantes para Sinaloa. La gobernadora @GracielaDguezN sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación,@rosaicela_, para revisar asuntos relacionados con la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses”.

Para el gobierno de la Presidenta @Claudiashein es importante reforzar las acciones que permitan fortalecer la paz y el bienestar de las familias sinaloenses. 🇲🇽🕊️ https://t.co/GHSoThjT7E — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 17, 2026

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FGR