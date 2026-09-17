Registro en línea Beca Benito Juárez 2026: Guía paso a paso para recibir 9,500 pesos

El registro de septiembre 2026 para la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” ya está disponible en su página oficial, y esto es lo que requieres hacer para obtener el apoyo económico.
Con la finalidad de contribuir a que las y los estudiantes de educación media superior puedan continuar y concluir sus estudios, la Beca Benito Juárez brinda un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos.
Debido a que este se otorgan durante los 10 meses de un ciclo escolar, el total del apoyo económico es equivalente a 9 mil 500 pesos durante todo el año académico; además, esta beca se puede brindar por hasta un máximo de 40 meses.
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Para poder recibirla se debe tener un máximo de 25 años de edad y continuar inscrito en una escuela de bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna escuela pública.
El encargado actual de las Becas Benito Juárez, Julio León, informó que el periodo de registro se amplió debido a que se busca que más estudiantes cuenten con la oportunidad de acceder a una Beca Bienestar.
Paso a paso para el registro en línea de la Beca Benito Juárez 2026
El registro estará disponible desde el jueves 17 hasta el miércoles 30 de septiembre del 2026, y todo el proceso se puede realizar en línea, directamente en la página oficial becabenitojuarez.gob.mx
Los documentos que se requieren para poder solicitar la Beca Benito Juárez en caso de ser menor de edad son los siguientes:
Del estudiante:
- CURP
- Número de celular
- Correo electrónico
- Clave de Centro de Trabajo de tu escuela
- Comprobante de domicilio digitalizado
De la madre, padre, tutora o tutor:
- CURP
- Identificación oficial digitalizada
- Número de celular
- Correo electrónico
En caso de ser mayor de edad, el registro de la madre, padre, tutora o tutor es totalmente opcional.
Para poder solicitar el apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales se requiere seguir los siguientes pasos:
- Inicia sesión o crea una cuenta Llave MX
- Da clic en Comenzar registro
- Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela
- Da clic en Buscar CCT
- Ingresa tu turno, periodo y grado
- Ingresa los datos de tu lugar de residencia y un comprobante de domicilio en archivo JPG, PNG o PDF
- Lee el Aviso de privacidad y da clic en Siguiente
- Ingresa los datos de tu madre, padre o tutor en caso de ser menor de edad
- Ingresa una identificación oficial, número de celular y corre electrónico de tu madre, padre o tutor en caso de ser menor de edad
En caso de no contar con una cuenta Llave MX, puedes seguir los siguientes pasos para obtenerla:
- Ingresar tu CURP
- Escribe tu calle y número
- Ingresa tu código postal
- Ingresa un número de celular y un correo electrónico
- Recibirás un mensaje SMS y/o un correo electrónico para verificar tus medios de contacto
- Crea una contraseña
- Lee y acepta el Aviso de privacidad
- Da clic en Finalizar
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