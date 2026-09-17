Registro en línea Beca Benito Juárez 2026: Guía paso a paso para recibir 9,500 pesos

El registro de septiembre 2026 para la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” ya está disponible en su página oficial, y esto es lo que requieres hacer para obtener el apoyo económico.

Con la finalidad de contribuir a que las y los estudiantes de educación media superior puedan continuar y concluir sus estudios, la Beca Benito Juárez brinda un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos.

Debido a que este se otorgan durante los 10 meses de un ciclo escolar, el total del apoyo económico es equivalente a 9 mil 500 pesos durante todo el año académico; además, esta beca se puede brindar por hasta un máximo de 40 meses.

Para poder recibirla se debe tener un máximo de 25 años de edad y continuar inscrito en una escuela de bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna escuela pública.

El encargado actual de las Becas Benito Juárez, Julio León, informó que el periodo de registro se amplió debido a que se busca que más estudiantes cuenten con la oportunidad de acceder a una Beca Bienestar.

Detrás de cada beca hay una historia que puede seguir escribiéndose.



En 2026, millones de estudiantes de educación #MediaSuperior encontraron en su #BecaBienestar un respaldo para continuar con sus estudios y seguir construyendo sus sueños.#HonestidadYResultados pic.twitter.com/h5TL1OQRpz — Julio León (@Julio_LeonT) September 7, 2026

Paso a paso para el registro en línea de la Beca Benito Juárez 2026

El registro estará disponible desde el jueves 17 hasta el miércoles 30 de septiembre del 2026, y todo el proceso se puede realizar en línea, directamente en la página oficial becabenitojuarez.gob.mx

Los documentos que se requieren para poder solicitar la Beca Benito Juárez en caso de ser menor de edad son los siguientes:

Del estudiante:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Clave de Centro de Trabajo de tu escuela

Comprobante de domicilio digitalizado

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Identificación oficial digitalizada

Número de celular

Correo electrónico

En caso de ser mayor de edad, el registro de la madre, padre, tutora o tutor es totalmente opcional.

🚨 ¡Ya hay fechas de registro a las Becas Bienestar para prepa y universidad! 📆🤩



💵🤑Si vas a solicitar la beca #BenitoJuárez, #JóvenesEscribiendoElFuturo o #GertrudisBocanegra, consulta la fecha para registrarte. 👀



¡Avísale a tu amix para que no se le pasen las fechas! 🙂… pic.twitter.com/3WEfJiC98G — SEP México (@SEP_mx) September 15, 2026

Para poder solicitar el apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales se requiere seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión o crea una cuenta Llave MX

Da clic en Comenzar registro

Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela

Da clic en Buscar CCT

Ingresa tu turno, periodo y grado

Ingresa los datos de tu lugar de residencia y un comprobante de domicilio en archivo JPG, PNG o PDF

Lee el Aviso de privacidad y da clic en Siguiente

Ingresa los datos de tu madre, padre o tutor en caso de ser menor de edad

Ingresa una identificación oficial, número de celular y corre electrónico de tu madre, padre o tutor en caso de ser menor de edad

En caso de no contar con una cuenta Llave MX, puedes seguir los siguientes pasos para obtenerla:

Ingresar tu CURP

Escribe tu calle y número

Ingresa tu código postal

Ingresa un número de celular y un correo electrónico

Recibirás un mensaje SMS y/o un correo electrónico para verificar tus medios de contacto

Crea una contraseña

Lee y acepta el Aviso de privacidad

Da clic en Finalizar

Quienes vayan a solicitar una Beca para el Bienestar pueden crear su Llave MX en https://t.co/nwZFRvYrzj.



Se requiere CURP, código postal, colonia, teléfono o correo y una contraseña segura. Ante dudas o problemas, está disponible el 079 del CABI. pic.twitter.com/pfF7DQhs2R — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) September 7, 2026

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