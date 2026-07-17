Avances históricos en Educación Básica, Media Superior y Superior durante el ciclo 2025-2026: Mario Delgado

Al concluir el ciclo escolar 2025-2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que se registraron avances históricos en Educación Básica, Media Superior y Superior, con lo que se consolida la política educativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ofrece una educación más humanista, incluyente y con justicia social, a través de más y mejores espacios, becas y apoyos al magisterio nacional.

En Educación Básica, Delgado Carrillo destacó el avance de la Beca Rita Cetina, que en 2026 se amplió a estudiantes de primaria y que hoy beneficia a 9.9 millones de niñas y niños de primaria, 176 mil estudiantes de preescolar y 5.3 millones de alumnas y alumnos de secundaria. Por primera vez, y por iniciativa de la Presidenta de México, 10 millones de alumnas y alumnos de primaria pública en todo el país recibirán en agosto un apoyo único de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares.

Informó que, mediante el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se destina una inversión social de 37 mil 715 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de Educación Básica, en beneficio de más de 22 millones de alumnas y alumnos.

Durante el ciclo escolar, en educación preescolar se atendió a 3.8 millones de niñas y niños, alcanzando una cobertura de 61.5 por ciento de la población de entre tres y cinco años. Respecto a la educación primaria, Delgado Carrillo informó que este nivel concentró una matrícula de 12.5 millones de estudiantes, con una cobertura de 98 por ciento, lo que representa una atención prácticamente universal para las niñas y los niños de seis a once años.

En educación secundaria, el titular de la SEP destacó que la matrícula alcanzó 6.3 millones de estudiantes, con una cobertura de 93.9 por ciento, consolidando una elevada participación de las y los adolescentes en este nivel educativo.

Informó que cerca de un millón de maestras y maestros participaron en los Consejos Técnicos Escolares (CTE), fortaleciendo las comunidades de aprendizaje y el diálogo educativo en todo el país. Subrayó que uno de los principales logros del ciclo escolar fue la entrega de un millón 496 mil 904 ejemplares del Plan y Programas de Estudio 2022, con el propósito de consolidar su implementación y la apropiación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Detalló que se distribuyeron más de seis millones de ejemplares de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en escuelas secundarias, con el propósito de fortalecer una cultura de igualdad, respeto y prevención de las violencias desde las aulas.

De la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz comentó que atendió a 10.9 millones de niñas y niños de más de 83 mil escuelas primarias públicas, equivalente al 97.5 por ciento de la matrícula nacional. Gracias a esta estrategia se brindaron servicios gratuitos a ocho millones de estudiantes, incluidos 226 mil consultas optométricas y la entrega de más de 156 mil lentes.

Sobre el Programa Nacional de Inglés, destacó que durante el ciclo escolar se benefició a 23 mil 756 escuelas y a más de 4.4 millones de estudiantes de Educación Básica.

Por lo que se refiere a Educación Media Superior, el secretario de Educación Pública señaló que durante el ciclo escolar 2025-2026 se registró una matrícula total de 5 millones 475 mil 142 estudiantes, con avances en la universalización del bachillerato y en la construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), que integra los distintos subsistemas federales y estatales bajo un marco común.

Resaltó que, en materia de infraestructura, se realizan 485 acciones con una inversión de 10 mil 916.40 millones de pesos, destinadas a la construcción de 31 nuevos planteles del Bachillerato Nacional, 80 ampliaciones, cuatro reconversiones y 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, ubicados principalmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional. Estas obras permitirán crear 156 mil 240 nuevos espacios para estudiantes de bachillerato.

Con el programa LEEN y por instrucción de la jefa del Ejecutivo Federal, este programa amplió su cobertura a los planteles de Educación Media Superior. En 2026 se atendieron 5 mil 737 planteles con una inversión social de 4 mil 288 millones de pesos.

La Beca Universal Benito Juárez beneficia a 4 millones 180 mil 147 estudiantes, con una inversión social de 7 mil 943 millones 419 mil 300 pesos, para que ningún joven se quede sin educación y pueda cumplir su sueño de estudiar y concluir el bachillerato.

En materia de acceso, destacó la implementación, por segundo año consecutivo, de la estrategia Mi derecho, mi lugar en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con un total de 310 mil 769 registros al 26 de mayo de 2026, de los cuales 167 mil 027 correspondieron a aspirantes de sexo femenino y 143 mil 742 a sexo masculino. Esta estrategia también se impulsó a nivel nacional, y 17 entidades eliminaron sus evaluaciones de ingreso y/o colocación.

Para favorecer la permanencia escolar, informó que la campaña Te extrañamos en el salón se realizó durante los semestres 2025-2 y 2026-1, con acciones de acompañamiento académico, socioemocional y apoyo en trámites escolares. En septiembre y octubre de 2025 se recuperó a 7 mil 765 estudiantes y, en marzo de 2026, se logró la reincorporación de 7 mil 780 más, lo que representó una recuperación de 33.9 por ciento, posicionándose como una estrategia nacional para prevenir el abandono escolar.

El secretario de Educación Pública informó, además, que a partir del ciclo escolar 2025 2026 se formalizó la implementación obligatoria del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) en todos los subsistemas del país, bajo los principios de la NEM, lo que beneficia a cerca de 17 mil 800 planteles del país, al establecer una base académica compartida que favorece la movilidad estudiantil, la revalidación de estudios y una formación integral con perspectiva científica, humanista, intercultural y de género.

Como resultado de lo anterior, en este ciclo escolar que concluye, 527 mil egresados serán la primera generación que obtiene la doble certificación: la de Bachillerato Nacional y la de formación técnica, avalada por reconocidas Instituciones de Educación Superior (IES), como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Tecnológico Nacional de México, entre otras.

Señaló que, entre los principales avances del último ciclo escolar, destaca la Estrategia Nacional de Salud Mental para las y los Jóvenes: “El ABC de las Emociones”, cuyos materiales promueven acciones preventivas, de integración social y de fortalecimiento de factores protectores para contribuir al bienestar mental y emocional de las y los jóvenes del país.

En Educación Superior se invierten 9 mil 783.90 millones de pesos para la construcción y ampliación de espacios, con el propósito de alcanzar la meta de 330 mil nuevos lugares. Destacó la construcción de nuevos campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), de una nueva unidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Tlaxcala y de la Universidad Intercultural de los Altos de Morelos, en beneficio de más de 2 mil 800 jóvenes egresados de diversos planteles del Bachillerato Nacional de la región nororiental del estado.

Detalló que en la administración de la Presidenta de México se han abierto más de 367 mil nuevos espacios en universidades públicas y privadas. Con este ritmo de crecimiento, se estima lograr la meta del 55 por ciento de cobertura para 2030.

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro beneficia a más de 470 mil estudiantes de Educación Superior, a la que se suman 55 mil 924 estudiantes de la Beca Gertrudis Bocanegra en apoyo al transporte, que actualmente se entrega a las y los jóvenes de Michoacán, Chiapas, Campeche y Zacatecas, con una inversión de 106 millones 255 mil 600 pesos.

La sostenibilidad financiera de las IES se ha priorizado como eje de la transformación de la educación superior. Actualmente, 18 universidades públicas estatales están en proceso de concretar nuevas reformas y/o reingenierías financieras.

En seis meses, la plataforma Saberes MX registra más de 1 millón 208 mil usuarios y cuenta ya con 106 cursos, desarrollados por distintas universidades de México. LibreMente SanaMente es el curso con mayor participación, con una eficiencia superior al 80 por ciento.

En el ámbito deportivo, señaló que el Mundialito Escolar 2026 reunió a más de 1.1 millones de estudiantes de más de 28 mil escuelas de todos los niveles educativos, promoviendo hábitos saludables y la detección de talento deportivo.

Asimismo, informó que las acciones de prevención y bienestar social permitieron que las tres Jornadas Nacionales de la campaña “Aléjate de las drogas. Elige ser feliz” convocaran a más de seis millones de estudiantes, docentes y familias, mientras que los nueve Maratones por la Lectura congregaron a 25 millones de lectores en todo el país, consolidándose como una estrategia para fomentar el hábito de la lectura, fortalecer la convivencia escolar y promover el aprendizaje colectivo, como parte de la Estrategia Nacional de Lectura.

Por lo que se refiere al apoyo al magisterio, Delgado Carrillo destacó el incremento salarial de 9 por ciento que recibieron en 2026 las maestras y los maestros. Asimismo, señaló que se realizaron más de 50 mesas de trabajo con autoridades educativas y representantes magisteriales para construir soluciones a las demandas del sector en todo el país.

Finalmente, aseguró que “con los gobiernos de la Transformación se terminó la persecución e inició la basificación”. Muestra de ello, dijo, es que ya se ha basificado a un millón 200 mil maestras y maestros, lo que les brinda certeza laboral y mejores condiciones de trabajo.

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