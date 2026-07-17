Acosta Naranjo acusa ‘trato indigno’ contra Ruffo tras investigación por huachicol fiscal

La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal generó críticas de dirigentes opositores, entre ellos Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, quien acusó que el panista recibió un trato “indigno” y pidió que se garantice un debido proceso.

En entrevista con Javier Solórzano en el programa A Mediodía con Solórzano de La Razón de México, Acosta Naranjo señaló que, aunque ninguna persona debe estar exenta de una investigación, consideró que el caso contra Ruffo debe analizarse bajo criterios jurídicos y no políticos.

“Yo sé que no podemos negarnos a que se investigue a nadie y que se determinen las responsabilidades en cada caso, pero Ernesto Ruffo no andaba huyendo, no se amparó, se presentó por su propio pie a la Fiscalía General de la República a dar su versión y a poner a disposición todos los elementos contables”, afirmó.

El dirigente opositor sostuvo que el exmandatario estatal estaba dispuesto a colaborar con las autoridades y cuestionó que haya sido exhibido públicamente durante su detención.

“Esos videos y esas fotografías son prácticamente violatorios de la dignidad humana”, señaló.

La detención de Ernesto Ruffo es una infamia absoluta.

Es evidentemente un acto que pretende desviar la atención de la opinión pública y ocultar el escándalo de la gobernadora Marina del Pilar y del de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

Exigimos su inmediata liberación.



Es sin duda un un… pic.twitter.com/SqDqLbDExi — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) July 16, 2026

Cuestiona que Ruffo sea señalado como pieza central

La Fiscalía General de la República informó que la detención de Ruffo deriva de una investigación relacionada con una red de importación irregular de combustibles, luego del aseguramiento de millones de litros de hidrocarburos.

Ante ello, Acosta Naranjo consideró poco creíble que el exgobernador sea presentado como el principal responsable de una estructura de contrabando de combustibles, al argumentar que no tenía facultades sobre aduanas, transporte o distribución de hidrocarburos.

“Imagínate tú, Ernesto Ruffo con control de aduanas, de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, del transporte interno, de la distribución del huachicol. Es una versión absolutamente inverosímil”, afirmó.

Explicó que la empresa relacionada con Ruffo presuntamente realizaba trámites administrativos para proveedores, pero no tenía control sobre la entrada física de combustibles al país.

“El permiso para tramitar estas cosas en las aduanas se le dio en 2019, ya en el gobierno de López Obrador. Ernesto no compra la gasolina en Estados Unidos, no transporta la gasolina por el país, no revisa lo que entra; eso corresponde a las autoridades mexicanas”, sostuvo.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

Acusa posible uso político del caso

Acosta Naranjo consideró que la detención ocurre en un contexto político complejo, marcado por tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Afirmó que el caso podría funcionar como un distractor frente a otros conflictos políticos, entre ellos los señalamientos derivados de audios relacionados con autoridades de Morena y presuntas comunicaciones con agencias estadounidenses.

“Yo creo que es parte de esta decisión. Tiene dos objetivos: uno, hacer un efecto distractor; y segundo, que los responsables ya no sean quienes estaban en la autoridad aduanera del huachicol fiscal, sino encontrar responsables absolutamente alejados de la operación”, acusó.

También cuestionó lo que consideró un trato diferenciado entre distintos personajes políticos involucrados en investigaciones.

“Hay un trato diferenciado: mientras unos son protegidos, a otros se les exhibe”, señaló.

Pide que enfrente proceso en libertad

El dirigente de Somos México pidió que Ruffo Appel tenga acceso a un juicio justo y que pueda defenderse en libertad, al considerar su edad y trayectoria pública.

“Ernesto tiene 75 años, no estaba huyendo, no estaba evadiendo la justicia. Espero que pronto se le permita defenderse desde su casa”, expresó.

Recordó que Ruffo fue el primer gobernador de oposición en México, al ganar la gubernatura de Baja California en 1989, y destacó su papel dentro de la transición democrática del país.

“Es una persona que desde mi punto de vista es proba y responsable”, afirmó.

Investigación inició tras aseguramientos de hidrocarburos

La FGR sostiene que la investigación contra Ruffo forma parte de las acciones para combatir el contrabando de combustibles, luego de aseguramientos realizados durante 2025.

De acuerdo con la información presentada por autoridades federales, el caso se originó tras operativos en los que fueron asegurados millones de litros de hidrocarburos presuntamente relacionados con esquemas de importación irregular.

La Fiscalía será la encargada de determinar, conforme avance el proceso judicial, si existen responsabilidades penales y el grado de participación de los involucrados.

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MSL