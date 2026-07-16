¿De qué partido es Ernesto Ruffo, exgobernador detenido?

El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo fue detenido el 16 de julio de 2026, acusado de huachicol fiscal, que consiste en introducir combustibles a México de forma ilegal para evadir el pago de los impuestos correspondientes.

El caso causó gran revuelo sobre todo en el contexto de que Estados Unidos señaló directamente al gobernador Rubén Rocha Moya por vínculos con el narcotráfico.

¿De qué partido es Ernesto Ruffo?

Ernesto Ruffo pertenece al nuevo partido de oposición Somos México, sin embargo, originalmente él fue integrante del Partido Acción Nacional (PAN) con ese partido fue que ganó la gubernatura en Baja California y se convirtió en el primer gobernador de oposición.

Ganó las elecciones estatales de Baja California el 2 de julio de 1989 y gobernó la entidad del 1 de noviembre de 1989 al 31 de octubre de 1995.

Así fue trasladado Ernesto Ruffo a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en Tijuana ı Foto: Cuartoscuro

Rompió la hegemonía del PRI, que había controlado todas las gubernaturas del país desde 1929. Su triunfo fue el primero reconocido oficialmente a un candidato de un partido distinto al PRI en más de 60 años.

Su victoria marcó el inicio de la alternancia en los estados y abrió paso a más triunfos de la oposición en los años siguientes. Baja California no ha tenido un gobernador del PRI desde entonces.

¿Quién es Ernesto Ruffo?

Hijo de padres y abuelos mexicanos, realizó sus estudios básicos en Ensenada, Baja California. Se graduó como Licenciado en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde fue líder estudiantil. Ha impartido clases en el CETYS Universidad en Ensenada.

Antes de dedicarse a la política, tuvo una destacada carrera en el sector privado, especialmente en la industria pesquera. Ocupó cargos directivos en Pesquera Zapata (jefe de personal, gerente general y director). Participó activamente en organizaciones empresariales como la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPES), el Centro Empresarial de Ensenada y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ensenada.

Ruffo también es empresario y había sido presidente municipal de Ensenada (1986-1989) y se convirtió en un símbolo de cambio político en México.

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