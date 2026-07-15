SEP cierra ciclo escolar 2025-2026; ‘becas y NEM fortalecen educación’, destaca Mario Delgado

El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, reconoció el esfuerzo diario de los docentes para consolidar el modelo de la pedagogía crítica.

Millones de estudiantes en México concluyen el ciclo escolar 2025-2026 con importantes avances y apoyos directos. La Secretaría de Educación Pública (SEP) celebró el cierre de este periodo, el tercero bajo la Nueva Escuela Mexicana (NEM), destacando becas y programas que fortalecen el vínculo escuela-comunidad.

Desde la Escuela Secundaria Técnica No. 41 en Gustavo A. Madero, Ciudad de México, el Secretario Mario Delgado Carrillo resaltó que la NEM impulsa el pensamiento crítico y promueve valores. Subrayó el compromiso del gobierno con una “República educadora, humanista y científica”, reconociendo el trabajo de familias y docentes.

Beca Universal Rita Cetina ya beneficia a 5.3 millones de estudiantes

Un logro central es la Beca Universal Rita Cetina, que ya beneficia a 5.3 millones de estudiantes de secundaria pública, pilar para la permanencia escolar. Además, 10 millones de alumnos de primaria recibirán en agosto un apoyo único para uniformes y útiles, aliviando la economía familiar.

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Este ciclo marcó el fin del examen Comipems. Ahora, los jóvenes eligen su preparatoria mediante la plataforma “Mi Derecho, Mi Lugar”, con 307 mil registros para 2026. Esta iniciativa asegura trayectorias educativas completas, ofreciendo más de 200 mil nuevos espacios en Educación Media Superior.

El programa “Vive saludable, vive feliz” atendió a 10.9 millones de niños en 83 mil primarias, con revisiones de salud y entrega de lentes. La eliminación de comida chatarra y el “Mundialito Escolar”, reconocido por la FIFA, promueven hábitos sanos y el deporte.

Los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública priorizan el desarrollo científico y la vinculación directa de los alumnos con su entorno. ı Foto: Especial.

Campañas como “Aléjate de las drogas. Elige ser feliz” y nueve maratones de lectura impactaron a millones. Se entregaron 6 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres y se incorporaron jornadas de prevención de abuso sexual y maltrato infantil al calendario escolar.

El Secretario Delgado Carrillo convocó a formar “la generación más fuerte, saludable y feliz de la historia de México“. Anunció una consulta a partir del 24 de agosto de 2026, escuela por escuela, para construir una nueva relación con el magisterio, consolidando la transformación educativa.

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JVR