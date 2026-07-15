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SSPC impulsa nuevo programa de capacitación para policías de Ecatepec

El Gobierno municipal y la Federación firmaron un convenio para profesionalizar a los mandos policiales mediante programas enfocados en seguridad urbana y vigilancia por cuadrantes

SSPC impulsa nuevo programa de capacitación para policías de Ecatepec
SSPC impulsa nuevo programa de capacitación para policías de Ecatepec Foto: SSPC
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La Razón Online

El municipio de Ecatepec y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) firmaron un convenio para profesionalizar a elementos locales mediante cursos especializados. El acuerdo inició con una capacitación presencial de 80 horas dirigida a mandos de sector.

La Academia Nacional de Seguridad Pública impartirá el programa “Seguridad urbana, comando territorial y vigilancia por cuadrantes”, enfocado en reforzar la conducción estratégica, gestión operativa y coordinación territorial de la corporación mexiquense.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señaló que esta estrategia forma parte de las acciones para contar con instituciones mejor preparadas frente a los retos que enfrenta la población.

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Con el curso, los participantes deberán fortalecer el trabajo desplegado en las calles, identificar oportunidades de organización y homologar criterios relacionados con patrullajes, supervisión de zonas y respuesta por sectores.

Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec de Morelos, acompañó la presentación del convenio junto con Edith Araceli Rodríguez Navarro, responsable de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

Durante el acto también participaron Faustino de la Cruz Pérez, secretario del Ayuntamiento, y Luis Alberto Taylor González, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal. La SSPC indicó que mantendrá la coordinación con gobiernos locales para elevar la preparación de sus corporaciones.

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MSL

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