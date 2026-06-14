SSPC revisa estrategia penitenciaria; analizan voto en prisión y combate a la extorsión

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) revisó acciones de seguridad penitenciaria y reinserción social con autoridades federales, estatales y organismos especializados, durante la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario en Zacatecas

El encuentro tuvo como ejes la aprobación de protocolos para el voto de personas en prisión preventiva, el trámite de credenciales electorales dentro de centros de reclusión, la prevención de conductas autolesivas y el combate a la extorsión desde penales.

Durante la sesión, el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García, afirmó que el sistema penitenciario forma parte de las funciones esenciales del Estado, por su relación con la seguridad, la legalidad y la reinserción.

Como parte de su intervención, Rodríguez García puso énfasis en el personal de los centros carcelarios y sostuvo que no habrá un sistema penitenciario fuerte sin personal fortalecido. También destacó el papel de mujeres y hombres que participan en la operación diaria de estos espacios.

Diversas autoridades participaron en la Asamblea ı Foto: X @SSPCMexico

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario General de Gobierno de Zacatecas, planteó que la coordinación entre instituciones y el intercambio de prácticas entre estados resultan necesarios para mejorar la gobernabilidad en los penales, con respeto a los derechos humanos.

“Los sistemas penitenciarios constituyen un pilar fundamental en la estrategia de pacificación de nuestro estado, pues es en estos espacios donde se encuentra una parte importante tanto de los desafíos como de las soluciones en materia de seguridad”, agregó Reyes Mugüerza.

Otro punto de la asamblea fue la implementación del Código Blanco 100 para prevenir conductas autolesivas. Las autoridades también revisaron capacitación mediante la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, operativos de inspección, traslados de personas de alto riesgo institucional y mecanismos de diagnóstico.

La agenda incluyó avances en las verificaciones de equipos inhibidores de señal celular en centros penitenciarios, a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, así como medidas contra la extorsión al interior de los espacios de reclusión.

Autoridades participantes firmaron un convenio de colaboración para promover el interés superior de la niñez y emitieron un pronunciamiento sobre la anuencia de cupo para traslados voluntarios de mujeres privadas de la libertad, con el objetivo de fortalecer sus derechos y condiciones de reinserción.

Nestora Salgado García, directora general y encargada del despacho de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió mantener comunicación constante entre organismos defensores y sistemas penitenciarios estatales para atender casos urgentes y proteger derechos fundamentales.

Con el objetivo de revisar, fortalecer y proponer acciones coordinadas en materia de seguridad penitenciaria y reinserción social, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana #SSPC, a través del Órgano

Administrativo Desconcentrado de

Prevención y Reinserción Social… pic.twitter.com/8ZwtePd7Wg — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 14, 2026

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LMCT