Alista SSC inversión en el Sistema Penitenciario

En el marco de la premier de la serie documental Sabores de Libertad, con la que se impulsa la reinserción social de personas recluidas mediante la cocina, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó que habrá una inversión extraordinaria para el Sistema Penitenciario.

Durante el evento, realizado en la Cineteca Nacional de Chapultepec, en la alcaldía Álvaro Obregón, el funcionario capitalino destacó que el objetivo de la inversión es que se garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad y que esto, además, abone la seguridad en la capital.

El Dato: La producción de la serie documental Sabores de Libertad informó que este marial ya está disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

“Pronto habrá noticias al respecto, habrá una inversión y priorización del sistema penitenciario como no se había registrado. Se pondrá este sistema en el centro de la política de seguridad. Si tenemos mejores centros donde se garanticen más derechos, vamos a tener una ciudad más segura y en paz”, declaró a La Razón el pasado 12 de marzo.

Vázquez Camacho indicó que las áreas en las que se destinarán estos recursos irán desde obras de infraestructura hasta proyectos de reinserción social, como el presentado con Sabores de Libertad.

2 de los seis protagonistas del documental están en libertad

“Hay temas de infraestructura, de recursos humanos y desde luego de derechos para las personas privadas de la libertad. En su momento les daremos detalles, pero sirva esta serie como antesala para dejar claro la prioridad que le dará esta administración”, comentó.

La serie Sabores de Libertad, que se compone de seis episodios, acompaña al mismo número de personas privadas de su libertad mientras recrean platillos significativos de su pasado y presente, guiadas por chefs galardonados y mentores en un Centro de Reinserción Social de la capital.

40 minutos dura cada uno de los seis capítulos de la serie

Cuatro de los participantes se encuentran en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y la Penitenciaría de la Ciudad de México, respectivamente, mientras que los otros dos ya están en libertad.

En 2019, Quinto Elemento Lab publicó la investigación periodística “El cártel de la comida”, acerca de una red empresarial que ha monopolizado los contratos públicos para la alimentación de los centros penitenciarios, incluyendo los de la Ciudad de México, entregando comida en mal estado.

Al respecto, el titular de la SSC mencionó que todo proceso de licitación es transparente y el objetivo es buscar que haya calidad de los alimentos que son entregados en los distintos centros penitenciarios.

“Siempre procuramos dar un buen servicio. Todos los procesos de licitación de estos servicios se hacen con la mayor transparencia y buscando la calidad de los alimentos. Siempre hay espacio para brindar una mejor alimentación. Es parte de las cosas que iremos anunciando”, comentó Vázquez Camacho.