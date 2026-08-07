Avanzan nueve obras contra inundaciones

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que en octubre concluirán las nueve obras hidráulicas que su administración realiza en la colonia San José Tláhuac, en la alcaldía Tláhuac, para disminuir el riesgo de inundaciones que durante años han afectado a la zona.

Durante un recorrido de supervisión, la mandataria capitalina detalló que el paquete de obras representa una inversión de 256 millones de pesos y busca resolver un problema que, dijo, ha afectado a los habitantes desde hace décadas.

El Dato: Clara Brugada prometió regresar en octubre para supervisar la conclusión de las obras y evaluar su funcionamiento antes de la siguiente temporada de lluvias.

“Llegó la hora de resolver los problemas en San José, llegó la hora de evitar más inundaciones en esta zona”, afirmó.

Brugada Molina recordó que en la época de lluvias de 2025 cerca de 300 familias resultaron afectadas por el desbordamiento del canal Riachuelo Serpentino, por lo que su administración decidió priorizar las obras de drenaje en la zona.

Entre los trabajos destacan la construcción de una planta de bombeo en Guadalupe Trigo, la rehabilitación de las plantas de bombeo San José y Riachuelo Serpentino; un nuevo colector pluvial en Juventino Rosas y Guadalupe Trigo; un muro de contención de casi un kilómetro; un gavión transversal para regular el flujo del canal, la construcción de un colector en la calle 20 de Noviembre, y el desazolve de la laguna de San Lorenzo.

10.9 milímetros de agua pluvial se registraron ayer

La Jefa de Gobierno aseguró que su administración dejó atrás la falta de recursos para atender los problemas históricos de drenaje en la periferia. Precisó que destinará más de 256 millones de pesos para infraestructura hidráulica sólo en la alcaldía Tláhuac.

“Están acostumbrados al ‘no’. Están acostumbrados a que no hay presupuesto y vengo a decirles lo contrario: sí hay presupuesto para ustedes, para la periferia y para la atención al drenaje”, dijo.

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Esparza Hernández, explicó que la rehabilitación de la planta de bombeo Riachuelo Serpentino permitió cuadruplicar su capacidad, al pasar de dos mil 500 a 10 mil litros por segundo.

El funcionario capitalino agregó además que las obras incluyen 930 metros de nuevos colectores y líneas de conducción, la construcción de un muro de contención de casi un kilómetro y el retiro de 25 mil metros cúbicos de azolve de la laguna de San Lorenzo para recuperar su capacidad de regulación durante las lluvias.