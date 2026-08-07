Orvañanos “no ayuda nada” tras golpe de tromba en Cuajimalpa

“No nos han ayudado en nada. De esta constructora que viene de la alcaldía sólo nos han dicho que va a sacar todo el cascajo para dejar como estaba, pero nadie nos ha dicho quién va a reconstruir lo perdido, porque falta esta barda”, reprochó Isabel Avilés, una damnificada, quien perdió su hogar tras la granizada del 1 de junio.

La tromba de hace dos meses dejó 45 familias damnificadas en cuatro colonias, de acuerdo con la Secretaría de Riesgo y Protección Civil. Entre las afectadas está la mujer, cuya propiedad, marcada con el número 169 de la calle Ocampo, tenía un muro que colapsó por la acumulación de granizo que el drenaje del área no desalojó.

El Dato: Luego de la granizada del 1 de junio, diputados capitalinos de Morena y el PRI pidieron garantizar recursos económicos suficientes para los damnificados.

En un recorrido, La Razón observó que en el lugar aún hay piedras, cascajo, tierra, desechos, muebles y varios electrodomésticos. En un inicio, la alcaldía Cuajimalpa, encabezada por el panista Carlos Orvañanos Rea, prometió reemplazar los bienes dañados.

Isabel Avilés mira los daños de su vivienda por la falta de apoyo de la alcaldía, ı Foto: Luis Olivera|La Razón

“No dan mucha información, porque, dicen, que lo tienen prohibido. Comentan que sólo van a hacer la barda, pero yo quiero saber hasta dónde.

“No fue culpa de nosotros, pero sí fue una negligencia de ellos, porque nosotros desde el año 2000, cuando empezaron los problemas del drenaje, metíamos oficios a la alcaldía y nunca vinieron hasta que pasó esto”, criticó la afectada.

De acuerdo con vecinos, uno de los factores que provocaron el acumulamiento masivo de agua y granizo la noche del 1 de junio fue la falta de mantenimiento a la red secundaria de drenaje de la demarcación, que llevaba años sin atención en varias calles del lugar.

Daños por las lluvias que La Razón constató en un recorrido, el martes, en Cuajimalpa. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

En ese aspecto, las solicitudes de desazolve en coladeras y rejillas pluviales del área aumentaron dos mil 230 por ciento, de acuerdo con un documento que dio Cuajimalpa vía transparencia.

“Me operaron de peritonitis después del 1 de junio, entonces traigo aún el intestino afuera. El día que se inundó yo fui para ver qué es lo que se podía hacer.

“El contacto con el agua que venía de las coladeras, con lodo, basura y todo, me generó una infección”, recordó Heriberto López, otro damnificado a quien, dijo, la alcaldía no contactó para apoyarlo económicamente.

El hombre declaró que perdió por completo su restaurante de ensaladas, ubicado en el número 1 de la calle Antonio Ancona, debido a que el drenaje de las zonas aledañas no funcionó correctamente y el agua superó los 50 centímetros de altura.

El afectado explicó que gastó más de 50 mil pesos para reabrir su negocio y evitar más pérdidas. El monto incluyó la reposición de alimentos, un refrigerador nuevo, trabajos de carpintería para rehabilitar el mobiliario de madera dañado, la adquisición de muebles y otros aspectos.

Daños por las lluvias que La Razón constató en un recorrido, el martes, en Cuajimalpa. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

A estos gastos se sumaron los relacionados con medicamentos y cuidados que Heriberto López requiere por la infección que afectó su organismo.

María de Lourdes Sánchez también reclamó la falta de atención por parte de la alcaldía Cuajimalpa, ya que desde el evento meteorológico de hace dos meses, ella y su familia acumulan pérdidas superiores a los 90 mil pesos.

“Miren cómo estamos. Ahí ya se empezó a levantar toda la loseta. Desde que cayó la barda de contención, la misma caída del agua la está despegando y ya se está metiendo adentro.

“En su momento perdimos bocinas, una tele, los muebles se nos han mojado, ahí está la marca del agua en la pared”, comentó la perjudicada, cuyo domicilio pareciera una extensión del drenaje de la calle 21 de Marzo, debido a la falta de arreglo de la zona afectada.

“En varias ocasiones han regresado. Les pregunté si solamente iban a tomar datos por cultura general o porque realmente iban a tomar acción. Les dio risa, agarraron y se fueron y ya está, hasta ahí llegó el comentario”, reprochó Rocío Zaleski, otra afectada.

La alcaldía que encabeza Orvañanos Rea dijo a este diario que sí ha apoyado a los damnificados, pero con despensas, agua, cobijas, colchones, artículos de higiene, medicamentos, electrodomésticos, entre otros insumos. Todo lo entregado es de acuerdo con las necesidades de cada vivienda y los apoyos continúan, aclaró.