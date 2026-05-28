‘Sí, lo descarto; soy Secretario de Seguridad’: García Harfuch rechaza verse como presidenciable

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en imagen de archivo.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó buscar la Presidencia de la República para la elección del 2030 y aseguró que su única prioridad es mantenerse al frente de la estrategia de seguridad del gobierno federal.

En entrevista radiofónica en Radio Fórmula, con Azucena Uresti, Omar García Harfuch descartó verse en la boleta presidencial de 2030, “sí lo descarto porque soy secretario de Seguridad”, afirmó.

Omar García Harfuch subrayó que no piensa en aspiraciones políticas mientras ocupe el cargo.

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“Un secretario de Seguridad no hay manera que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad hasta que la señora presidenta lo disponga”, señaló Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch aseguró que es irresponsable y “una falta de respeto” para sus compañeros del Gabinete de Seguridad tener una aspiración electoral, por lo que se bajó de la contienda por la presidencia en 2030.

Omar García Harfuch aseguró que está trabajando bajo el liderazgo “muy fuerte” de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, tema que es su única prioridad.

Asimismo, Omar García Harfuch aseguró que su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no le permite pensar en nada más, por lo que descarta por completo participar en la contienda electoral.

🔴#Ahora | “Sí lo descarto, porque soy secretario de Seguridad”: así Omar García Harfuch (@OHarfuch) rechaza verse como presidenciable rumbo a 2030.#AzucenaxFórmula vía @Radio_Formula📻👇https://t.co/cq99Z0hHAh — Azucena Uresti (@azucenau) May 28, 2026

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FGR