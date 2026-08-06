‘Nuestra labor es ir casa por casa’: López Beltrán rechaza actos anticipados

Andrés Manuel López Beltrán respondió a las acusaciones sobre presuntos actos anticipados de campaña y aseguró que los recorridos que realiza por diversas comunidades de Tabasco forman parte de las actividades de organización y difusión que históricamente ha desarrollado Morena.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el aspirante a coordinación en Tabasco informó que continuaría con su gira por el sexto distrito electoral de Tabasco, donde visitaría las comunidades de Corregidora Ortiz, cuarta sección, en Villahermosa; La Huasteca, segunda sección, y el ejido José María Morelos, en el municipio de Centro, así como el ejido Xalapa, en el municipio de Teapa.

López Beltrán aprovechó el mensaje para responder a las críticas surgidas tras la denuncia presentada por integrantes de Movimiento Ciudadano, quienes lo señalaron por la presunta realización de actividades proselitistas fuera de los tiempos establecidos por la ley electoral.

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“Quiero aclarar a nuestros malquerientes que nuestras visitas domiciliarias no tienen otro objetivo más que informar a la ciudadanía. Si los medios tradicionales de comunicación no hacen más que difundir mentiras, es nuestra labor ir casa por casa llevando información verdadera y distribuyendo nuestro periódico Regeneración, como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

🚨Andy López Beltrán rechaza acusaciones de actos anticipados de campaña.



​En recorrido por Tabasco, Andy López aseguró que sus visitas domiciliarias no son actos anticipados de campaña, sino un ejercicio informativo ciudadano.



Indicó que distribuye el periódico Regeneración… pic.twitter.com/GTa22zag2W — Azucena Uresti (@azucenau) August 6, 2026

El ex secretario de Organización de Morena sostuvo que estas actividades forman parte de las responsabilidades de los consejeros nacionales del partido y rechazó que puedan ser consideradas como actos anticipados de campaña.

“Visitar las casas y mantener el contacto con la ciudadanía no debe ser tomado como un acto anticipado de campaña; debería ser algo que los políticos hicieran con frecuencia y con normalidad”, expresó.

Asimismo, aseguró que muchos representantes populares evitan el contacto directo con la población porque no están acostumbrados a rendir cuentas sobre su trabajo.

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MSL