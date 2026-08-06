Camuflan casi 10 millones de cigarros pirata en cargamento de vasos

El aseguramiento de 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se convirtió en el mayor cargamento individual de este tipo reportado públicamente por autoridades federales durante la actual administración. La mercancía pretendía ingresar a México dentro de una operación de importación declarada como vasos para beber provenientes de un país asiático.

Autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) intervinieron después de que los sistemas de análisis de riesgo detectaron elementos que ameritaba una revisión. El gobierno federal no precisó la nación de procedencia, marca, empresa importadora, valor comercial ni posibles responsables.

Con ese volumen, el hallazgo supera por un millón 512 mil piezas al registrado apenas el 24 de julio en Manzanillo, Colima, donde la ANAM y el Gabinete de Seguridad localizaron 8 millones 436 mil cigarrillos presuntamente apócrifos procedentes del extranjero. Ese caso ocupaba hasta ahora el primer lugar entre los embarques individuales difundidos durante el sexenio.

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La diferencia resulta todavía mayor frente a otro de los principales decomisos documentados. En noviembre de 2025, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró en Guaymas, Sonora, 4 millones 980 mil cigarros apócrifos de la marca MEMO, cuyo valor aproximado ascendía a 7.5 millones de pesos.

Como parte de las acciones coordinadas para combatir el comercio ilícito, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal de @SEMAR_mx, @AduanasMx, y @SSPCMexico aseguró un cargamento con cerca de 10 millones de cigarrillos apócrifos procedentes del extranjero.



Con estas acciones se… pic.twitter.com/gSd6o9hj1j — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 6, 2026

Durante junio de este año, las autoridades también reportaron operaciones relevantes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Una revisión realizada el día 3 permitió localizar 3 millones 335 mil 900 cigarros de procedencia ilícita dentro de 278 cajas, mientras dos intervenciones posteriores detectaron embarques separados de un millón 200 mil unidades provenientes de Corea y Taiwán.

Otro indicador muestra una escala mayor cuando se suman varias operaciones. La Marina informó en enero que entre el 19 de septiembre de 2025 y el 28 de enero de 2026 decomisó 37 embarques en el AICM, con un acumulado superior a 55 millones de piezas y 88.78 toneladas de cigarrillos pirata. Esa cifra, sin embargo, corresponde a múltiples cargamentos y no a una sola importación.

Más antecedentes aparecen en el propio puerto michoacano. Durante dos semanas de agosto de 2025, la ANAM efectuó 834 reconocimientos, emitió 383 órdenes de verificación y evaluó 123 contenedores en Lázaro Cárdenas. El operativo derivó en el embargo acumulado de más de 10 millones 699 mil cajetillas de cigarros, además de otras mercancías irregulares, por lo que tampoco constituye un embarque individual comparable con el detectado ahora.

Según la información oficial sobre el nuevo caso, la revisión de documentos, antecedentes comerciales y perfiles operativos permitió establecer que la carga presentada como vasos contenía casi 10 millones de cigarrillos. Las autoridades ampliaron después la trazabilidad documental y las verificaciones relacionadas con la operación, sin informar hasta ahora sobre detenciones.

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MSL