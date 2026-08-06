Monreal advierte más presión de EU: ‘Ahora, más que nunca, necesitamos respaldar a la presidenta’

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que las presiones ejercidas por Estados Unidos contra México se intensificarán en los próximos meses debido al proceso electoral que se desarrolla en ese país, por lo que llamó a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador sostuvo que los sectores republicanos han utilizado reiteradamente la relación con México como un elemento de confrontación política.

“Los republicanos utilizan a México como un lugar de golpeteo, como un sparring para lograr simpatías en su país y con su electorado”, afirmó.

El coordinador parlamentario señaló que las elecciones primarias en diversas entidades de la Unión Americana han incrementado la tensión política y advirtió que esta situación podría derivar en nuevas medidas de presión contra el gobierno mexicano.

“Ahora, más que nunca, necesitamos respaldar a la presidenta de la República, porque este tipo de presiones se va a seguir presentando durante los próximos meses”, señaló.

Monreal también se refirió a la suspensión de las exportaciones de aguacate mexicano, medida que atribuyó a las amenazas dirigidas contra supervisores estadounidenses encargados de las inspecciones sanitarias.

No obstante, expresó su confianza en la capacidad del Gobierno federal para resolver la situación y evitar afectaciones a los productores nacionales.

“Confío en que el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lleve a cabo una negociación pertinente y eficaz para lograr que la exportación no tenga más obstáculos, porque miles de campesinos se dedican al cultivo y a la exportación de este producto”, afirmó.

Frente a las presiones externas, México demuestra firmeza. Respaldar a la Presidenta @ClaudiaShein es defender el futuro de nuestro campo y a miles de familias aguacateras.

La estrategia de seguridad avanza con carácter y en favor de la paz. pic.twitter.com/F967WM1HID — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 6, 2026

El legislador morenista también defendió la estrategia de seguridad implementada por la actual administración y aseguró que la mandataria ha mantenido una política firme frente a los grupos delictivos.

“La presidenta ha decidido una estrategia sin tregua, sin negociaciones y sin distinción de cárteles; una estrategia pareja contra todos aquellos que perturban la paz”, manifestó.

Asimismo, calificó a la mandataria como una figura política decidida y capaz de enfrentar los desafíos internos y externos.

“Ha sido una mujer eficaz y una mujer valiente; por eso debemos respaldarla en estos momentos de dificultad frente a la hostilidad de las políticas del exterior”, indicó.

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MSL